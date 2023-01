PŚ Zakopane. Muzyczna impreza dla kibiców. Wśród gospodarzy Rafał Brzozowski

Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem od zawsze uchodziły za jedne z najbardziej emocjonujących na świecie. Każdego roku pod Wielką Krokwią zbierało się ponad 20 tys. kibiców, by wspierać biało-czerwonych, ale też zawodników z innych krajów. W 2023 roku będzie ich nieco mniej, jak przekazali organizatorzy. To jednak nie przeszkadza w organizacji wydarzenia z rozmachem.

Puchar Świata w Zakopanem. Jakie atrakcje czekają kibiców?

O oprawę muzyczną podczas wydarzenia w Zakopanem zadba Crowd Supporters, duet, który robi to od 22 lat. Jak się okazuje, na kibiców czeka wiele niespodzianek. Tegoroczne zawody będą nawiązywać do historii muzyki. Nie zabraknie największych gwiazd. W sobotę jedną z atrakcji będzie Stachursky, który zapowiadany jest jako „prekursor polskiej muzyki dance”. Po nim trybuny rozgrzeje Nowator ze swoim słynnym utworem „Z lewa do prawa”. Crowd Supporters dodali, że to właśnie na Wielkiej Krokwi muzyk, jako kibic zobaczył „las falujących rąk”.

Prawdziwa niespodzianka czeka na kibiców podczas drugiego dnia PŚ. Wówczas zabawę poprowadzi ulubieniec TVP Rafał Brzozowski. Publiczność będzie mogła sprawdzić swoje siły w formie „Jaka to melodia”. Ma to jeszcze zwiększyć oglądalność programu.

Puchar Świata w Zakopanem. Jakie utwory wybrali zawodnicy?

Tradycyjnie zawodnicy mogli wybrać utwory, które usłyszą podczas swoje skoku. Km wybrał energetyczną „Aurę” Mrozu, Piotr Żyła zdecydował się na „Country roads” Hermes Huse Band, a Dawid Kubacki ze względu na powiększenie rodziny poleci do taktu „Pszczółki Mai”. Natomiast Olek Zniszczoł skoczy przy klasyce rocka „Welcome to the Jungle” Guns N'Roses.

Michał „Mikee” Sieczko, który odpowiada za oprawę wydarzenia, zdradził też, że nie zapomniano o zagranicznych zawodnikach. Przekazał, że dla nich także przygotowywane są utwory, najczęściej z ich ojczyzny, ale nie te oczywiste. Dodał, że mają być dla nich zaskoczeniem.

Czytaj też:

Porażka Sary James w specjalnej edycji „America's Got Talent”. Artystka zabrała głosCzytaj też:

Anna Lewandowska mówi o poronieniu. „W niedzielę poszłam na mszę. Modliłam się o dziecko”