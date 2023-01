Michał Kempa odchodzi z „Mam talent!”. „Nie pasowałem do końca”

O tym, że Michał Kempa poprowadzi z Marcinem Prokopem „Mam Talent!” stacja TVN poinformowała w czerwcu 2021 roku. Dziennikarz współpracuje również z telewizją przy innych formatach – od 2016 roku jest prowadzącym i komentatorem „Szkła kontaktowego”.

Michał Kempa odchodzi z „Mam talent!”

W rozmowie z naTemat Kempa poinformował na początku, że chce odrzucić zajęcia, które niespecjalnie wnoszą coś do jego życia i służą mu tylko do „wypełniania portfela”. – Takie, w których nie gram na siebie, tylko na jakiś program, instytucję czy telewizję. Chcę pójść w kierunku niezależności, robienia dobrze sobie, a nie innym dookoła. Zamierzam wyczyścić głowę – wyjaśnił. Dodał przy tym, że format jakim jest „Mam talent!” nie zajmuje co prawda dużo czasu, jednak z tyłu głowy ma to, że musi być zaangażowany w ten projekt i stawia się przed nim konkretne wymagania. Zwrócił ponadto uwagę na powiązania wizerunkowe przy tego typu programach.

Kempa wyznał w wywiadzie, że nie pasował do końca do „Mam talent!”, ale nie uważa, że była to jego życiowa porażka. – – Nie pasowałem do końca, nie byłem tam taki, jaki powinien być taki prowadzący. Pomimo tego nawet jak momentami byłem, to mnie to za dużo kosztowało i nie byłem sobą. Za bardzo musiałem się do tego naginać – wyjaśnił.

– Po prostu wydaje mi się, że moje miejsce jest gdzie indziej. Z rzeczy, w których nie jesteś naprawdę dobrym, i robisz to tylko dla pieniędzy, nie jest w gruncie rzeczy ciężko zrezygnować. Gdybym ja tam uwielbiany i noszone na rękach, i jeszcze za to zarabiał mnóstwo pieniędzy, to pewnie ciężko byłoby zrezygnować. A dochodzi do tego taki aspekt, że trochę się meczysz za pieniądze – skwitował.

