Michał Milowicz w szpitalu. Zaapelował do fanów

Znamy go z ról w wielu polskich kultowych komediach. Grał w „Kiler-ów 2-óch”, „Chłopaki nie płaczą”, „Poranku kojota” czy „Młodych wilkach”. Realizował się też jako piosenkarz estradowy. Nagrał album „Teraz wiesz”, a w 2006 roku „Hitem na Mundial” wybrana została jego piosenka „Polska, Polska, Ole!”. Przez wiele lat życie prywatne Michała Milowicza było zagadką, jednak niedawno ogłosił swoje zaręczyny z Katarzyną Kędzierską. Teraz zaniepokoił fanów, publikując w sieci fotkę ze szpitalnego łóżka. Jak się okazuje, aktor przeszedł operację biodra.

Michał Milowicz w szpitalu

„Kochani. Nowy ja zacząłem dry January z »Nowym rokiem, nowym bokiem i nowym dzisiaj pierwszym krokiem«. A jak u was? Trzymajcie kciuki za rehabilitację, abym jak najszybciej mógł wrócić do was i na deski teatru etc… Uściski dla wszystkich i wspaniałego, spokojnego i przede wszystkim zdrowego 2023 roku! Nie jest lekko, ale przecież »Chłopaki nie płaczą«, »Coco Jambo« i do przodu!” – napisał.

instagram

Pod postem Milowicza pojawiło się mnóstwo życzeń powrotu do zdrowia. „Zdrówka Milo. Będziesz śmigał jak gazela” – napisała Katarzyna Skrzynecka. „Silny jesteś, zaraz zapomnisz!” – stwierdziła Paulina Holtz. „Zdrówka Majlo” – życzył Michał Koterski.

