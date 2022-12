Nie żyje Anna Lutosławska-Jaworska. Aktorka miała 94 lata

Anna Lutosławska-Jaworska zmarła we wtorek 20 grudnia 2022 roku. O śmierci aktorki poinformowali jej dawni współpracownicy z Krakowskiego Klubu Soroptimist International. „Z ogromnym żalem dowiedziałyśmy się o śmierci Krakowianki Roku 2013 Anny Lutosławskiej – Jaworskiej. (...) Miała fascynującą i magnetyczną osobowość, dzięki której jednała i przyciągała ludzi do swoich działań na rzecz innych. Do końca czynna i aktywna. Miała rzadką umiejętność odróżniania dobra od zła. Tak trudno będzie pogodzić się z jej nieobecnością” – czytamy w oświadczeniu udostępnionym na Facebooku. Śmierć artystki potwierdzili także jej przyjaciele m.in. Krystyna Kurczab Redlich.

Anna Lutosławska-Jaworska – kim była?

Anna Lutosławska-Jaworska była przede wszystkim aktorką teatralną. Występowała w teatrach krakowskich: „Wesoła Gromadka” (1945), Studiu Aktorskim przy Starym Teatrze (1945), Kameralnym TUR (1946-47), Dramatycznych (1952-53), im. Słowackiego (1954-55, 1973-81), Ludowego (1957-67) oraz wrocławskich: Dramatycznych (1951, 1967-68), Polskim (1969-72). Pojawiała się także w Teatrze Telewizji oraz Teatrze Polskiego Radia. Łącznie stworzyła ponad sto kreacji. Artystka na swoim koncie miała też wiele nagród. W 1972 roku otrzymała odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi, a w 2011 roku z rąk Bronisława Komorowskiego przyjęła Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych i transformacji ustrojowej w Polsce.

Anna Lutosławska-Jaworska sporadycznie pojawiała się także w serialach. Wystąpiła w produkcjach takich jak: „Czterej pancerni i pies”, „Barwy szczęścia”, „Ojciec Mateusz” czy „Pierwsza miłość”. Większą rolę przyjęła w „Lekarzach”, gdzie wcieliła się w matkę Elżbiety.

Nie można również zapomnieć o wkładzie aktorki w edukację. Była pedagogiem w PWST i Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej IGNATIANUM.

