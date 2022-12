Trojanowska wspomina ostatnią rozmowę z Witoldem Pasztem

Witold Paszt odszedł 18 lutego 2021 roku w wieku 68 lat. Założyciel zespołu Vox przechodził trzykrotnie COVID-19 i zmarł w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu, dzień po rocznicy śmierci swojej ukochanej żony Marty Paszt.

Artysta miał bardzo mnóstwo wieloletnich przyjaciół, z którymi utrzymywał stały kontakt. Jedną z tych osób była Izabela Trojanowska, która poznała wokalistę 40 lat wcześniej. – Braliśmy udział w roku 1980 w tym samym festiwalu w Sopocie. Byliśmy wspólnie nagrodzeni, wspólnie się bawiliśmy. I od tamtej pory często się spotykaliśmy i zawsze była ta sympatia i ta radość ze spotkania – przyznała aktorka w rozmowie z „Jastrząb Post”.

Paszt i Trojanowska potem zasiadali razem w fotelach jurorskich programu „The Voice Senior”. Jak wyznała aktorka, wciąż nie wierzy, że jej przyjaciel zmarł. – On sobie świetnie radził do końca – przyznała. Wspomniała też ich ostatnią wspólną rozmowę. – Mówił, że jest trochę chory, trochę słaby, ale to zawsze było takie, że na pewno będzie zdrowy – przekazała.

