Anna Lewandowska odniosła się do negatywnych komentarzy. Chodzi o jej napoje energetyczne

Anna Lewandowska jest nie tylko żoną najpopularniejszego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego, ale przede wszystkim biznes woman na naprawdę wysokim poziomie. Gwiazda prowadzi równocześnie kilka biznesów, a wszystkie są połączone ze zdrowym odżywianiem oraz sportem. Wybranka „Lewego” ma własne siłownie oraz organizuje obozy sportowe. Może się także pochwalić własną marką zdrowych przekąsek.

Energetyki Anny Lewandowskiej są zdrowe? Trenerka zabrała głos

W produktach marki, które Anna Lewandowska promuje swoim nazwiskiem, znalazły się też suplementy. Ostatnio do oferty wprowadzono też napoje energetyczne o nazwie „Cieszynki”. Jest to jednak edycja limitowana, a małżeństwo Lewandowskich włożyło naprawdę sporo pracy w wypromowanie napoi. Jednak co ciekawe, pomysł nie wszystkim fanom trenerki przypadł do gustu. Internauci zarzucili jej hipokryzję i „promowanie energetyków”, które nie mają nic wspólnego ze zdrowiem. „Napój energetyczny jest zdrowy? Jaki jest jego skład w takim razie?”; „Ile jest cukru w tych cieszynkach?”; „Zdrowe przekąski, napój energetyczny – wybierz jedno”; „Zdrowie i napój energetyczny... Dobre dla łatwowiernych i nieświadomych”; „Anno, czy naprawdę brakuje Ci czegoś, aby zarabiać na tego typu produktach i niszczyć zdrowie innych?”; „Produkcja energetyków wstyd! Może więcej świadomości co do szkód zdrowotnych jakie wyrządzają szczególnie dzieciom i młodzieży!” – podkreślali fani.

Anna Lewandowska postanowiła odnieść się do niepochlebnych głosów. Celebrytka opublikowała nagranie na InstaStores, w którym pokazała wspomniane komentarze. Próbowała wytłumaczyć, że napoje, które dostępne są w jej ofercie, mają korzystny wpływ na zdrowie w przeciwieństwie do innych energetyków. „Chciałam wam tylko powiedzieć, że dostępne na rynku napoje energetyczne składają się głównie z wody. Później dodatkami są cukry i kofeina (...), aromaty, które w większości są nienaturalne, tauryna i syntetyczne mieszanki witamin. Napoje w ofercie Levann to jest zdecydowanie lepszy wybór! Napoje w naszej ofercie skomponowaliśmy głównie z soków i dodaliśmy do nich naturalną kofeinę (...), nie dodajemy do nich żadnych cukrów” – podkreśliła celebrytka.

