Pozycja Rozenek-Majdan w „DD TVN” wisi na włosku? Gwiazda odniosła się do doniesień

Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński zadebiutowali w roli nowych prowadzących „Dzień dobry TVN” w sierpniu 2022 roku. Influencerka prowadziła wcześniej wiele formatów TVN, jednak nigdy żadnego na żywo. Już po pierwszym wyemitowanym odcinku w internecie pojawiły się komentarze, w których widzowie narzekali na głos Rozenek-Majdan czy to, że nagminnie przerywa wypowiedzi gości programu. Wielu jednak chwaliło też celebrytkę, pisząc, że świetnie sobie radzi i tworzy zgrany duet ze Skórzyńskim.

Rozenek dementuje doniesienia Pomponika

W poniedziałek 21 listopada portal Pomponik, powołując się na anonimowego informatora podał, że posada Rozenek-Majdan w „Dzień Dobry TVN” wisi na włosku. Źródło serwisu twierdzi, że „decyzje na górze już zapadły”. – Małgosia cieszy się ogromną sympatią kierownictwa i nie można jej odmówić profesjonalizmu, ale ignorowanie miażdżących opinii widzów i internautów nie jest możliwe na dłuższą metę. Hejt, który się na nią wylewa, to sytuacja bezprecedensowa w historii tego programu, a przecież podstawą dobrej śniadaniówki jest sympatia widzów do prowadzących. Bez tego ciężko mówić o choćby nadziejach na sukces – przekazał informator.

Do tych rewelacji postanowiła odnieść się sama Rozenek-Majdan. – Pomponik po raz kolejny wprowadza swoich czytelników w błąd. Co więcej, zupełnie świadomie. My dalej pracujemy spokojnie, przygotowując dla naszych widzów kolejne ciekawe wydania. Do zobaczenia już za tydzień we wtorek – powiedziała w rozmowie Plotkiem gwiazda.

