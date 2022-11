Marina wypuściła mundialową piosenkę. „Głowa do góry, weź się w garść”. Będzie hit?

Ukochana Wojciecha Szczęsnego podzieliła się z ponad 750 tysiącami obserwujących jej profil na Instagramie, że z okazji mundialu, nagrała nowy utwór. „Moja propozycja na MUNDIAL 2022 dostępna we wszystkich sklepach streamingowych” – napisała, publikując kawałek piosenki. „Klip coming soon” – zapowiedziała piosenkarka.

O czym jest utwór „This is the Moment”? „Kiedy próbujesz z całych sił, za każdym razem, kiedy przegrywasz i nikogo nie ma u twojego boku. W porządku! (...) głowa do góry, weź się w garść, nie jesteś sam” – śpiewa Łuczenko-Szczęsna. „To czas, by zabłysnąć! To jest ta chwila!” – słyszymy. Posłuchajcie całego utworu:

Co sądzą internauci o piosence Mariny?

Możliwość dodawania komentarzy do utworu w serwisie YouTube została wyłączona, jednak fani Mariny piszą o tym, co myślą o piosence na jej Instagramie. „Szczerze to to jest dużo lepsze niż to Tukoh Taka”; „To będzie przebój”; „W końcu normalna nuta mundialowa”; „Bardzo dobra propozycja”; „Wpada w ucho”; „Nie dość że śliczna to jeszcze turbo zdolna”; „Wpada w ucho w ciągu sekundy”; „Bardzo dużo się tam dzieje, ambitnie i wpada w ucho”; „Oby przyniosła szczęście naszej Reprezentacji” – piszą internauci.

A co wy sądzicie o utworze? Dajcie nam znać w komentarzach!

Czytaj też:

Trudny QUIZ o hitach wszech czasów. Najlepsi osiągają max 10 punktów!Czytaj też:

Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości na platformie