Edyta Górniak przewiduje przyszłość Kościoła: To się wszystko rozpiep***

Edytę Górniak na Instagramie śledzi ponad pół miliona osób. W opisie swojego profilu piosenkarka przedstawia się jako „osoba służąca ludzkości” i „pracownik miłości, światła oraz energii”. Już w czerwcu głośno było o występie artystki podczas XIX Zlotu Wolnych Ludzi „Harmonia Kosmosu 2022”. Podczas swojego wystąpienia przekonywała, że jeżeli wierzyć statystykom, mniej więcej 51 proc. na całym świecie jest biorobotów, hybryd, reptilian. – Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia – mówiła. W październiku tego roku ogłosiła też, że jest już na Ziemi od 4 tysięcy lat.

Co Edyta Górniak myśli o Kościele?

Trudno się dziwić, że media rozpisują się o kontrowersyjnych tezach artystki, która reprezentowała niegdyś Polskę na Eurowizji. Teraz poruszyła kolejny temat, tym razem w wywiadzie dla Pomponika. Wymijająco postanowiła odpowiedzieć na pytanie o swoje relacje z Kościołem katolickim. – Religie powstały po to, żeby ludzi podzielić, nastawić przeciwko sobie. (…) Religie, partie polityczne, mówienie, że kolor skóry ma znaczenie, to wszystko było dobrze zaplanowane i służyć ma temu, żebyśmy nie stali obok siebie – podkreśliła.

Dalej Górniak przyznała, że jej zdaniem „Kościół trzeba uzdrawiać”. – Kościół skrył tyle tajemnic i tyle okrucieństwa... Mordowano ludzi w imię religii przez tysiące lat i teraz jest ujawnienie historii Kościoła. (…) To się musi skończyć tak, jak wiele systemów ograniczających wolność człowieka. To się wszystko musi rozpaść (…) to się wszystko rozpiep*** – oceniła.

