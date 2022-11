50-letnia Monika Richardson pochwaliła się metamorfozą. „Do zrzucenia jeszcze 1,5 kg!”

50-letnia Monika Richardson pochwaliła się swoją metamorfozą w sieci. „Zostało mi do zrzucenia 1,5 kg i daję sobie na to czas do połowy listopada” – napisała w najnowszym poście na Instagramie.

Monika Richardson jest dobrze znana polskim widzom. Kojarzą ją z formatów takich jak „Europa da się lubić”, „Supertalent” czy „Pytanie na śniadanie”. Prezenterka chętnie dzieli się na Instagramie swoim życiem. Często publikuje fotki i nagrania, które komentuje jej ponad 38 tysięcy obserwujących. W ostatnim z zamieszczonych postów podzieliła się serią zdjęć, na których robi mostek. Przyznała przy tym, że straciła na wadze kilka kilogramów i zamierza zrealizować swój sylwetkowy cel do połowy listopada. Richardson schudła. Efektami pochwaliła się w sieci „Śpieszę donieść o postępach w diecie i ćwiczeniach: zostało mi do zrzucenia 1,5 kg i daję sobie na to czas do połowy listopada. A na zdjęciu mostki - może nie są idealne (Monika, wyprostuj ręce!), ale widać wyraźnie, że brzuszek mniejszy i jędrniejszy” - napisała. „To jest oczywiście tylko świadectwo pewnego etapu i wierzę, że będzie lepiej” - dodała dalej. instagram W komentarzach posypały się gratulacje. „Wspaniale”, „Brawo!”, „Przemiana na piątkę” - czytamy we wpisach internautów. W naszej galerii obejrzycie metamorfozę prezenterki. Czytaj też:

50-letnia Monika Richardson pochwaliła się metamorfozą Galeria: