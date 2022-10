Najlepsze halloweenowe przebrania gwiazd: Maffashion jako Mata, Rozenek i Majdan jako rodzina Addamsów

Halloween to wciąż kontrowersyjna impreza w Polsce, ale gwiazdy ją uwielbiają i chętnie chwalą się swoimi wymyślnymi stylizacjami. Tegoroczne Halloween zbliża się wielkimi krokami, ale już można podejrzewać, że niektóre gwiazdy zaszaleją tak, jak to robiły na wcześniejszych tego typu imprezach. Do tej pory najlepsze stylizacje halloweenowe pokazały m.in. Małgorzata Rozenek z rodziną czy Maffashion. Kto jeszcze popisał się halloweenowym przebraniem?

Najlepsze halloweenowe przebrania gwiazd

Najbardziej zaskakującą i wyróżniającą się stylizację z okazji Halloween zaprezentowała w zeszłym roku Maffashion. Blogerka przebrała się za.. Matę! – MAFA 34, „To moja Maorekacja” – tak opisała zdjęcie, które wrzuciła na Instagram. To był „Mata” jak żywy. Na pierwszy rzut oka Maffashion nie musiała wiele zrobić, by upodobnić się do rapera. Peruka, niebieski dres i odpowiednio wystylizowane grube brwi sprawiły, że wyglądała jak Mata. Do tego paradowała po Warszawie z domalowanymi włosami na klacie i brzuchu.

Halloweenową stylizacją popisała się też rodzina Rozenek-Majdan. Celebrytka wrzuciła zdjęcie, na którym wszyscy – ona, jej mąż Radosław i trzej synowie – byli przebrani za członków rodziny Addamsów. – Rodzina Majdansów. Jeszcze wam tego nie mówiliśmy, choć niektórzy to podejrzewali, ale jesteśmy dalekimi krewnymi rodziny Addamsów – napisała wtedy Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Jak prezentowały się inne gwiazdy? W 2021 roku Kasia Cerekwicka przebrała się za Jean Harlow, a Magda Wójcik, znana z „Big Brothera” została superbohaterką komiksów Marvela. To jednak nie jest koniec oryginalnych i nietypowych halloweenowych stylizacji. Resztę znajdziecie w naszej galerii!

Czytaj też:

Edyta Górniak ostrzega fanów i odradza celebrowanie HalloweenCzytaj też:

Najpopularniejsze na Netflix. To oglądają teraz Polacy