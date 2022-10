Lewandowska gorzko o macierzyństwie: Miewam chwilę zwątpienia

Anna Lewandowska jest nie tylko żoną Roberta Lewandowskiego, ale przede wszystkim bizneswoman, która rozwija swoje biznesy. Wszystkie są powiązane z aktywnością fizyczną lub zdrowym odżywianiem. Lewandowska ma także dwie małe córeczki 5-letnią Klarę i Laurę, która ma dwa lat.

Niedawno Lewandowscy przeprowadzili się do Hiszpanii, gdzie sportowiec dołączył do legendarnej drużyny FC Barcelona. W swoim mediach społecznościowych trenerka i dietetyczka często chwali się ciekawym życiem w nowym kraju. Na jej Instagramie możemy podziwiać piękne widoki, rajskie plaże i luksusowe wnętrza. Anna Lewandowska zdecydowała się nawet na naukę tańca latino, a nagranie z treningu opublikowała w sieci. „Powoli wsiąkam w klimat hiszpańskiej muzyki i w katalońskie klimaty, które już kocham” – napisała.

Anna Lewandowska o macierzyństwie

Nie trudno zauważyć, że przez ogrom obowiązków zawodowych oraz własnych pasji Anna Lewandowska jest bardzo zajęta. Teraz zdradziła, jak udaje się jej łączyć te wszystkie aktywności i bycie mamą. Opublikowała obszerny post, w którym pokusiła się o szczere wyznanie. „Dostaję od Was mnóstwo zapytań, w jaki sposób godzę rolę mamy z innymi aktywnościami i wyjazdami? Cóż, nie jest to łatwe” – zaczęła.

Lewandowska napisała, kto pomaga jej w opiece nad dziećmi. „Tam, gdzie mogę, zabieram dziewczynki ze sobą. Jeśli nie jest to możliwe, to pomagają nam nasze kochane babcie i niania” – czytamy. Następnie trenerka nie ukrywała, że czasem jej też jest trudno. „Podobnie jak wy również miewam chwilę zwątpienia i wyrzuty sumienia, że nie mogę być we wszystkich miejscach jednocześnie. Czy znacie takie powiedzenie szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko? Myślę, że to bardzo ważne, abyśmy w natłoku codziennych obowiązków pamiętały także o sobie – swoich marzeniach i celach” – zakończyła.

