„Pierwsza miłość”. Artur i Sandra poważnie rozmawiają

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Artur postanawia wyjaśnić z Sandrą, to co między nimi zaszło. Okazuje się, że Sandra chce czegoś więcej niż romansu i celowo spotykała się właśnie z nim. Artur uważa, że nie jest w stanie dać jej tego, czego ona od niego oczekuje.

Tymczasem Kaśka stara się odnaleźć w nowych zajęciach, mających przynieść mu duży dochód. Lucynka sceptycznie patrzy na te kolejne próby zarobku. Ukochany zdaje się być pewny produktu, który chce sprzedawać. Lucynka zwierza się szefowej i prosi Kingę o pomoc.

Natomiast Marta po dłuższej przerwie wraca do pracy. Emilka martwi się o nią i stara się umilić jej ten dzień. Dyrektorka chce się upewnić, że Marta na pewno jest gotowa do powrotu do swych zajęć po tym, co ją spotkało. W szkole krążą plotki na temat jej porwania. Tymczasem Kalina podrzuca Karolowi listę kandydatów na nowe stanowisko koordynatora projektów. Liczy, że to właśnie ją Weksler wybierze i wreszcie będzie mogła się wykazać.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

