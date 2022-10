Nowy odcinek „Na Wspólnej”. U Hofferów wybiła godzina zemsty

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3509.?

Klasa Niny i Decybela boi się zemsty Bednarczukowej – żądają zmiany nauczyciela. Młodzież ogłasza bunt – oświadczają dyrektor Zimińskiej, że nie będą chodzili na lekcje polskiego. Mówią, że Bednarczuk upokarza ich i prześladuje. Kiedy polonistka dowiaduje się o tych zarzutach, pokazuje Danucie otrzymanego dzisiaj SMS-a z groźbami.

W mieszkaniu Hofferów panuje ciężka atmosfera – Nicole szaleje z wściekłości, bo żadna gazeta nie jest zainteresowana sensacją o Marcie i jej synu. Zła jest też Honorata – wciąż nie odzywa się do Romana, posądzając go o romans z Irene. Na dodatek znowu spotyka ją w barze. Piękna kobieta chce porozmawiać z nią o Romanie… Tymczasem Hoffer też szuka zemsty – wkurzony, nachodzi Artura w jego redakcji.

Ostrowski po całonocnym, ciężkim dyżurze wraca wykończony do domu. Niebawem zostaje jednak pilnie wezwany do umierającej młodej pacjentki. Jedzie do szpitala ponaglany przez telefon, gdy nagle zatrzymuje go radiowóz. Policjant wypisuje mandat zdenerwowanemu Arkowi, który obcesowo tłumaczy się nagłą sytuację. Nagle wkurzony mundurowy chwyta się za serce, po czym pada nieprzytomny na ziemię.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

