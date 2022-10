Miss Polonia trafiła do tunezyjskiego szpitala. W jakim jest stanie?

Agata Biernat to Miss Polonia 2017. Gwiazda przekazała, że podczas wakacji w Tunezji trafiła do szpitala. Co się stało?

Agata Biernat to modelka, instruktorka tańca oraz trenerka personalna. Gwiazda w 2017 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, dzięki czemu w 2018 roku reprezentowała Polskę podczas konkursu Miss World. Celebrytka ma także inne zdolności. Ma już na koncie epizod w filmie „Kolejne 365 dni”, udział w „Ugotowanych” i okładkę magazynu „Playboy”. Dzięki swoim zasięgom w mediach społecznościowych nie narzeka też na brak propozycji współpracy z różnymi markami. Miss Polonia trafiła do tunezyjskiego szpitala Agata Biernat jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje każdą chwilę. Jest z fanami w ciągłym kontakcie. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 100 tysięcy obserwatorów. Smutną wiadomość przekazała właśnie za pośrednictwem tej platformy. Obecnie 33-latka spędza wakacje ze swoim ukochanym Adrianem w Tunezji. Kilka dni temu zdradziła, że wylądowała w szpitalu. Hospitalizacja skończyła się kroplówką. Miss Polonia przekazała, że pobyt w placówce był wywołany wysoką gorączką oraz dreszczami. Swój stan relacjonowała jeszcze z oddziału. Biernat opisywała swój pobyt w szpitalu bardzo szczegółowo. Pochwaliła się nawet zdjęciem obiadu, który prezentował się wyjątkowo apetycznie. „Jestem w szoku, jak tu karmią” – napisała pod fotografią z nieukrywanym podziwem. Dodała, że niestety i tak nie jest w stanie nic przełknąć z powodu choroby, ponieważ nie ma apetytu. Wszystko jednak dobrze się skończyło. Miss Polonia oraz jej partner Adrian dalej mogą korzystać z wakacji i nie ukrywają, że bardzo się z tego cieszą. Agata Biernat opuściła szpital i resztę wyjazdu, spędza na plaży, odpoczywając. Czytaj też:

