Natalia Siwiec rezygnuje z show-biznesu. Zdradziła powód

Natalia Siwiec jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie relacjonuje każdą chwilę. Chwali się momentami z rodziną, przyjaciółmi, ale też podróżami i nowymi współpracami. Jej profil na Instagramie śledzi grubo ponad milion internautów. Gwiazda chętnie korzysta z zainteresowania mediów i fanów. Ostatnio zorganizowała na swoim profilu serię pytań i odpowiedzi Q&A.

Natalia Siwiec o odejściu z show-biznesu: Wiem, że to nie moje miejsce

Jeden z obserwujących zapytał Siwiec wprost, dlaczego ostatnio dość mocno stroni od show-biznesu. Celebrytka od dłuższego czasu mieszka w Meksyku i gołym okiem widać, że tam czuje się dużo lepiej niż w rodzinnej Polsce. Rzadko też pojawia się na ściankach, gdzie jeszcze nie dawno wiodła prym. Na pytanie fana, dlaczego nie uczestniczy aktywnie w show-biznesie, szczerze odpowiedziała, co było powodem jej decyzji i podkreśliła, że podjęła ją świadomie. „Bo już wiem, że to nie moje miejsce. Nie czuję się tam dobrze, więc świadomie wybrałam to, gdzie czuję się najlepiej, czyli Meksyk. Wiele rzeczy odpuściłam, żeby w końcu żyć na swoich zasadach, a nie po to, żeby spełniać oczekiwania innych ludzi ze strachu, że pomyślą sobie, że jestem gorsza, bo nie robię tak jak oni” – wyznała modelka.

W dalszej części wpisu modelka dodała, że Meksyk, a dokładnie Tulum, gdzie ma swoją posiadłość jest spełnieniem jej marzeń. „Jestem od tego wolna i teraz robię to, co czuję. Spełniłam swoje największe marzenie o tym, by mieszkać w kraju, w którym jest dużo słońca, piękne plaże i cudni ludzie. Pragnę natury, spokoju, rozwoju i tworzenia projektów, w które wkładam serce i które dają mi spełnienie. Show-biznes mi tego nie daje” – czytamy.

