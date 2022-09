Gwiazdor „Rodu Smoka” o spotkaniu z księciem Karolem. „Miał te buty 35 lat?”

Matt Smith był gościem w programie Jimmy’ego Fallona. – Spotkałeś kiedyś rodzinę królewską? – pytał Fallon.

– Nie spotkałem królowej. Spotkałem Harry’ego i Williama. Spotkałem również dzisiejszego króla Karola – powiedział aktor. – Przyszedł na plan „Doctora Who”. Powiedział: „jesteś nienagannie ubrany”, a ja: „jesteś bardzo dobrze ubrany”. Na co on: „nie, to ty jesteś bardzo dobrze ubrany”. Wtedy ja powiedziałem: „masz wspaniałe buty”. On powiedział: „właściwie to twoje są wspaniałe”. Powiedziałem: „są czerwone!”. Na co on: „twoje też są czerwone”. Zapytałem, jak długo je ma. Powiedział, że 35 lat – wspominał Matt Smith.

– Miał te same buty przez 35 lat? – dopytywał Fallon.

– Pomyślałbyś, że jako król może sobie pozwolić na nową parę butów – zażartował Smith.

Wtedy Jimmy Fallon pokazał wspólne zdjęcie księcia Karola, księżnej Kornwalii oraz aktorów Matta Smitha i Jenny Coleman. Do spotkania doszło podczas wizyty księcia Karola w studiach telewizyjnych BBC Wales w Cardiff. Książę i księżna Kornwalii Kamila odwiedzili studio Roath Lock BBC Wales w 2013 roku, w trzecim dniu ich letniej wycieczki po Walii.

twittertwitter

„Ród Smoka” hitem HBO

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka” („House of the Dragon”) zadebiutował w Polsce 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu są król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon. Pierwszy odcinek „Rodu smoka” na HBO obejrzało ponad 10,2 mln widzów, co oznacza najlepszą premierę HBO w historii.

Wyczekiwany kolejny epizod widzowie w Polsce będą mogli zobaczyć na HBO Max w poniedziałek 26 września.

Czytaj też:

„Ród smoka”. Jest zapowiedź 6. odcinka z nowymi aktorami. Uwaga na spoilery!