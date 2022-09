Księżna Kate przyłapana przez fotoreporterów. Pierwsze zdjęcie po śmierci Elżbiety II

Ostatni raz księżna Kate była widziana 8 września, zanim ogłoszono informację o śmierci Elżbiety II. Królowa odeszła w Balmoral, o czym na Twitterze poinformował Pałac Buckingham. „Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Małżonka pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu” – czytamy.

Księżna Kate chowa się ciemnymi okularami po śmierci Elżbiety II

W czwartek 8 września żona księcia Williama była widziana w Londynie w drodze do szkoły. Księżna Catherine, znana szerzej jako księżna Kate wybrała się, by odebrać z placówki swoje pociechy: księżniczkę Charlotte, księcia George'a oraz księcia Louisa do nowej szkoły. Nie towarzyszyła Wiliamowi w drodze do Szkocji, gdzie przebywała umierająca królowa Elżbieta. Prawdopodobnie nie chciała zostawiać dzieci samych, kiedy w każdej chwili mogły nadejść najgorsze wieści.

Kolejny raz księżna Kate została zauważona w miejscu publicznym w piątek 9 września. Jechała samochodem, kiedy wpadli na nią fotoreporterzy. Zdjęcie zasmuconej księżnej pojawiło się na portalu Daily Mail. Kate Middleton związała włosy w koński ogon i wybrała skromną biżuterię. Ubrana na czarno próbowała ukryć się za ciemnymi okularami.

Kate i William z nowymi tytułami

Przypomnijmy, że po śmierci Elżbiety II książęca para otrzymała nowe tytuły. Po tym jak Karol III został królem, William jest nowym następcą tronu. Natomiast dalej ze swoją żoną pozostają księciem i księżną Cambridge. William odziedziczy też inny tytuł ojca – został księciem Kornwalii. Analogicznie, jego żona księżna Kate, została księżną Kornwalii. Wcześniej tytuły przysługiwały księciu Karolowi i jego małżonce Camilli.

