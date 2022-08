Marcela Leszczak szczerze o związku z Miśkiem Koterskim. Wybaczyła mu?

Marcela Leszczak i Misiek Koterski mieli w swojej relacji wiele wzlotów i upadków. Wszystko diametralnie się zmieniło kiedy rodzice małego Fryderyka postanowili się rozstać na początku 2021 roku. Gwiazdor bardzo szybko wszedł w nową, bardzo intensywną relację. Koterski związał się z aktorką Dagmarą Bryzek, a para nie ukrywała swojej czułości. Brylowali razem zarówno na ściankach podczas branżowych imprez jak i w mediach społecznościowych. Romans jednak nie potrwał zbyt długo, a celebryta wrócił do matki swojego dziecka.

Marcela Leszczak wybaczyła Miśkowi Koterskiemu?

Obecnie Marcela Leszczak i Misiek Koterski znów przeżywają romantyczne chwile i wygląda na to, że układa się między nimi naprawdę dobrze. Teraz była uczestniczka „Top model”, zabrała głos i udzieliła szczerego wywiadu. Zdradziła, jak poradziła sobie z wybaczeniem Koterskiemu.

Podkreśliła, że związek młodej celebrytki i swojego partnera ma już dawno za sobą. – Ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudne. Ludzie mają problem z wybaczaniem, zapominaniem. Ja jestem zdania, żeby rozmawiać. To mi przychodzi trudno, żeby rozmawiać. Ale jak dwoje ludzi siądzie i przegada dany temat i mówi: Ok, wszystko razem przegadaliśmy, to zamykamy to raz na zawsze. Jest to możliwe. Jesteśmy tylko ludźmi. Popełniamy nieustannie błędy. Musimy sobie wybaczać cały czas. Na tym to polega – wyznała redakcji Pudelka.

Modelka wyraźnie zasugerowała, że kiedy Koterski spotykał się z Bryzek, nie był jej partnerem. – Michał miał pełne prawo. Nie byliśmy wtedy w związku. Był z kimś, to jest zrozumiała sprawa – wyznała.

