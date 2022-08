Magdalena Ogórek chciała pochwalić się sukcesem córki. Wyszło nie najlepiej

„Ten moment, gdy w mailu znajdujesz wiadomość z Oxfordu pełną pochwał dla Córki. W debacie na sali sądowej okazała się najlepsza. W grupie była jedyną Polką. Za 10 dni kończy 17 lat. Mama dostała mail, Córka dyplom! Dzielę się z Państwem, gdyż pękam z dumy” – pisała na Twitterze była kandydatka na prezydenta.

Duma matki z córki to coś jak najbardziej zrozumiałego. Chronienie danych osobowych dziecka również. Internauci nabrali jednak podejrzeń, kiedy oprócz nazwiska dziecka Magdaleny Ogórek zasłonięto też część nazwy uczelni widocznej w logo na dyplomie. Okazało się, że brakujący fragment głosił, iż chodzi o Oxford College International Summer School, czyli płatny kurs wakacyjny.

Magdalena Ogórek, „Vanity Fair” i „targowisko próżności”

„Vanity Fair. Ludzie jak pani są naprawdę biedni, bo smutni, żyją dla »fame«. Nie chce Pani pokazać, że to tylko Summer School?” – pytał prezenterkę jeden z internautów. Magdalenę Ogórek wyśmiał też Michał Marszal, prowadzący media społecznościowe „Tygodnika Nie”. W odpowiedzi usłyszał, że „jak ktoś czepie wiedzę z »Vanity Fair«, to tak jest”. Problem w tym, że autorowi wspomnianych słów nie chodziło wcale o magazyn, co szybko wytknął Marszal. Tłumaczył prezenterce, że chodzi o udział w zjawisku określanym jako „targowisko próżności”, w którym ona sama bierze udział.

twitterCzytaj też:

Ostra reakcja Magdaleny Ogórek na słowa polityka KO. „Albo przeprosiny, albo składam pozew"