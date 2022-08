Kuba Wojewódzki został ojcem? Pokazał zdjęcie z noworodkiem

We wtorek 2 sierpnia Kuba Wojewódzki obchodzi 59. urodziny. Z tej okazji dodał na Instagramie post, w którym podzielił się swoimi przemyśleniami na temat mijającego czasu. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na zdjęciu z gwiazdorem jest też... noworodek.

„To było wspaniałe 59 lat. Niewiele z tego pamiętam ale nigdy tego nie zapomnę.”.. – napisał, sugerując, że chodzi właśnie o narodziny dziecka.

instagram

Wojewódzki wyznaje, że zostanie ojcem

Przypomnijmy, Kuba Wojewódzki na początku marca w „Dzień dobry TVN” wyznał, że zostanie ojcem. – – Moja dziewczyna – uwaga – aktualnie w ciąży, zapytała mnie „co robiłeś dzisiaj w pracy kochanie?”. Więc ja powiedziałem „kłóciłem się z tortem, słuchałem, jak śpiewa prysznic i patrzyłem, jak tańczą i śpiewają ręczniki plażowe... – powiedział dziennikarz w rozmowie z Anną Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem. – Czy ty naprawdę zostaniesz ojcem? – dopytała rozmówczyni. – Nie w tym programie, w realu. Obiecałem jej, że powiem to w najbardziej plotkarskim programie – żartował Wojewódzki. – Tak naprawdę to za siedem miesięcy. 60 lat na to czekałem – stwierdził później.

Pod postem, który zamieścił teraz Wojewódzki na swoim Instagramie posypały się gratulacje. Trudno jednak mieć pewność, że dziecko, które trzyma w ramionach Wojewódzki, to jego pociecha. Część internautów ma co do tego zastrzeżenia i upatruje się we wpisie kolejnego żartu w stylu „króla TVN”. Jeżeli nie pamiętacie, rok temu Wojewódzki nabrał wszystkich, że odchodzi z TVN-u.

Czytaj też:

