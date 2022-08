Córka Anity Lipnickiej wywołała zachwyt. Zobaczcie, jak wygląda 16-letnia Pola

Śpiewała takie hity jak „Orła cień”, „Piosenka księżycowa”, „Zamigotał świat” czy „Ruchome piaski”. Współpracowała z grupą Varius Manx i stworzyła z nią dwa albumy, które odniosły ogromny sukces. Za debiutancki album „Wszystko się może zdarzyć” otrzymała status trzykrotnie platynowej płyty. Zdobyła również pięć nominacji do nagrody Fryderyk. Jej drugi krążek „To, co naprawdę” zdobył status złotej. Przez kilkanaście lat była w nieformalnym związku z Johnem Porterem, a w lutym 2006 roku na świat przyszła ich córka Pola. W 2016 roku poślubiła producenta Marka Graya.

Córka Anity Lipnickiej wywołała zachwyt

Córka Lipnickiej i Portera ma już 16 lat i poszła w ślady swojej mamy. Lipnicka swoją karierę również zaczynała bowiem od modelingu. Na profilach społecznościowych piosenkarki pojawiła się sesja zdjęciowa nastolatki. „Totalnie w tajemnicy (bo w zasadzie bez pozwolenia), chwalę się tym, co najcenniejsze: moim dzieciątkiem” – napisała w opisie fotek artystka.

Uroda 16-latki zachwyciła fanów Lipnickiej. W postach pod zdjęciami Poli pojawiły się między innymi komentarze od Justyny Steczkowskiej, Hanny Lis czy Edyty Bartosiewicz. Zachwytu nie krył też John Porter. „Sweet dreams are made of this... Pola Porter, 16 and full of dreams” – napisał.

