Daria Zawiałow pochwaliła się nowym chłopakiem. To znany muzyk!

Pierwsze doniesienia o rozstaniu Darii Zawiałow i Tomasza Kaczmarka trafiły do mediów w styczniu zeszłego roku. Żadne z małżonków jednak nie komentowało sprawy. Dopiero w połowie czerwca wokalistka zdecydowała się przyznać w komentarzu na Instagramie, że jest singielką. „Co na to mąż? Konkurencja mu nie straszna?” – zapytał jeden z obserwujących. „I'm a single lady” – odpisała gwiazda.

Daria Zawiałow i Tomasz Kaczmarek, znany z występów w Całej Górze Barwinków, poznali się na planie 4. edycji programu „X Factor”. Ślub wzięli w 2016 roku. Od początku związku para chroniła swoją prywatność i stroniła od publicznych zwierzeń.

Daria Zawiałow pochwaliła się nowym chłopakiem

Teraz gwiazda pochwaliła się zdjęciem z nowym wybrankiem. To znany muzyk – Rubens. Artysta naprawdę nazywa się Piotr Rubik i ma dwóch synów. Pomagał nie tylko przy tworzeniu płyt 29-latki, ale także Mroza, Wojtka Mazolewskiego czy Johna Portera. Kilka razy wchodził też w skład Orkiestry Męskiego Grania.

Daria Zawiałow opublikowała fotografię, na której para czule całuje się w usta, a ona trzyma bukiet słoneczników. „Wiesz, że to nie to samo, co było” – napisała po angielsku. Ten sam post znalazł się na profilu muzyka. Kilka tygodni temu celebrytka poinformowała o współpracy przy nadchodzącej płycie właśnie z Rubensem.

Kariera Darii Zawiałow

Daria Zawiałow dała się poznać już w 2011 roku, gdy wzięła udział w programie „Mam talent!”. Dotarła do finału i w 2012 roku wydała utwory „Dwa światy” i „Half Way to Heaven”. Później wystąpiła też w programie „X Factor”, a w edycji z 2014 roku dotarła do finałowej dwunastki. W czerwcu 2016 roku wzięła udział z piosenką „Malinowy chruśniak” w konkursie „Debiuty” w ramach LIII Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu, na którym zdobyła Nagrodę im. Anny Jantar oraz Nagrodę Polskiego Radia. Obecnie jest uważana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i utalentowanych artystek młodego pokolenia. Znamy ją z hitów takich jak „I Ciebie też, bardzo”, „Za krótki sen” czy „Żółta taksówka”.

