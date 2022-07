„Przyjaciółki”. Laura Breszka dołącza do stałej obsady! Kogo zagra?

– Mam nadzieję, że moja postać będzie dla was ciekawa. Dla mnie, do grania, jest ciekawa – mówi Laura Breszka, ujawniając, że dołączyła do ekipy „Przyjaciółek”. – Marta, którą gram, to twardy orzech do zgryzienia. Jest tajemnicza, coś ukrywa. Ale która z nas tego nie robiła. Może więc któraś z widzek przejrzy się w mojej postaci – ma nadzieję aktorka.

Nowa postać, zapowiadająca zwroty akcji i zaskakujące wątki, ucieszyła fanów, którzy niecierpliwie czekają na rozwój wypadków. „Będzie się działo”, „Nie mogę się doczekać”, „Jest Pani jedną z moich ulubionych aktorek, więc tym bardziej się cieszę, że dołącza Pani do serialu”, „Czekam z utęsknieniem na nowy sezon” – piszą, komentując pojawienie się Laury Breszki w obsadzie.

Kim jest Laura Breszka?

Aktorka urodziła się w 1988 roku we Wrocławiu. Studia aktorskie ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jeszcze studiując, zaczęła grać w filmach. Później występowała między innymi w serialach „Hotel 52”, „Rodzinka.pl”, „Komisarz Alex” i „Ojciec Mateusz”. Miała też epizod w „Przyjaciółkach”, a teraz powraca z pełniejszą rolą.

„Przyjaciółki”. Kiedy nowe odcinki?

20. sezon serialu „Przyjaciółki” od 1 września 2022 roku w czwartek o godz. 21:05 w telewizji Polsat.

Czytaj też:

„Sługa narodu”. Są pierwsze fotki z polskiej wersji serialu