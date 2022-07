Królikowski zabiera głos. „Przelała sobie z naszego wspólnego konta wszystkie oszczędności”

Po tym jak Joanna Opozda odwołała chrzest swojego synka, który miał odbyć się w sobotę, konflikt i głośne rozstanie z Antonim Królikowskim znów opanowało media. Aktorka zdradziła, że chrzest został odwołany, ponieważ na uroczystość Królikowski zaprosił jej ojca, z którym Opozda jest w konflikcie. „W związku z tym, że zaprosiłeś mojego ojca na chrzciny, który strzelał do ciebie, mojej siostry i mojej mamy oraz groził naszemu dziecku, że go zniszczy, i się go boimy, oraz w związku z tym, że zostały poinformowane media, jestem zmuszona odwołać jutrzejsze chrzciny” – czytamy w wiadomości do gwiazdora.

Celebrytka nie zdecydowała się poruszać tematu rodzica, ale opowiedziała o szczegółach rozstania z mężem. „Byłam zastraszana m.in przez kochankę mojego męża, która pisała smsy, że zniszczy mnie ze swoją kancelarią prawniczą. Cytuję wiadomość, którą Izabela B. pisała do Antka: »Powiedz jej, że pracuję w dużej kancelarii i nie muszę się bać o klientów. I jak będzie trzeba, postawimy do pionu cały team, ale ją zniszczę«” – napisała aktorka, dodając, że gdy to czytała była w 9. miesiącu ciąży – czytamy na długim oświadczeniu na Intagramie.

Antoni Królikowski wreszcie zabiera głos ws. konfliktu z Opozdą

Teraz głos wreszcie zabrał Antoni Królikowski. Aktor jakiś czas temu zniknął z mediów społecznościowych, ale teraz postanowił odnieść się do zarzutów żony, która nie tylko wyznała, że gwiazdor nie płaci alimentów, ale także, że nie spotyka się z małym Vincentem. W niemal trzyminutowym wideo gwiazdor oskarża swoją żonę o manipulacje. – Dzień dobry, najwyższy czas, żebym również ja zabrał głos w sprawie, która dotyczy mnie i mojej rodziny. Nie mogę pozwolić na to, żeby moim bliskim dostawało się za to, że matka mojego dziecka nie może pogodzić się z naszym rozstaniem – zaczął Królikowski.

Następnie płynnie przeszedł do tematu swojej żony, która ma dopuszczać się manipulacji. – Joanna mija się z prawdą, mówiąc, że nie płacę alimentów, urządza prowokacje, manipule opinią publiczną i próbuje zniszczyć mnie i moich bliskich, więc muszę reagować. Tym bardziej że doskonale znam mechanizmy, jakimi posługuje się matka mojego dziecka w medialnych sporach i wiem, że jest zdolna do wszystkiego, co zresztą udowodniała już niejednokrotnie. Mam tego dość – kontynuuje ojciec Vincenta.

Królikowski o Opoździe: Przelała sobie z naszego wspólnego konta wszystkie oszczędności

Co ciekawe, w oświadczeniu Królikowski zdradził też, że Joanna Opozda przywłaszczyła sobie ich wspólne oszczędności. – Boli mnie, że Joanna dopuszcza się tych wszystkich pomówień o alimentach, podczas gdy sama przelała sobie z naszego wspólnego konta wszystkie oszczędności w znacznej kwocie, które wpływały głównie ode mnie, a wypływały jedynie na jej konto. Wiem jednak, że dzięki temu mój synek może rozwijać się w pierwszych miesiącach życia w naprawdę dobrych warunkach – wyznał.

Antoni Królikowski potwierdził też, że w sprawie bierze udział komornik. – Po tym, jak komornik zabezpieczył pięciocyfrową kwotę proponowanych przez stronę Asi alimentów, mam zablokowane wszystkie konta, więc o finanse matka mojego syna nie powinna się obawiać, tym bardziej że, z tego co widzę, całkiem nieźle radzi sobie z reklamowaniem wszystkiego na swoim Instagramie, no ale wiadomo, jak to jest. Ja wybieram prawdziwe życie, dlatego zacząłem nowe. Jestem lekko zmęczony, tęsknię za synkiem, ale mimo wszystko jestem szczęśliwy. Wiem, że tym razem podjąłem dobre decyzje i że to początek zupełnie nowej, dobrej drogi. Może z czasem się przekonacie – zakończył szczerą wypowiedź aktor.

