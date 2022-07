Sophie Turner urodziła! Joe Jonas znów został tatą

Sophie Turner popularna aktorka i znany muzyk Joe Jonas są małżeństwem od 1 maja 2019 roku. Ich ślub był dla wszystkich zaskoczeniem, ponieważ celebryci pochwalili się nim dopiero po fakcie. Oboje udostępnili zdjęcia w mediach społecznościowych i dzięki temu ta wiadomość dotarła do mediów. Jak się okazało – doszło do dwóch ceremonii – jednej w Las Vegas, gdzie ślubu udzielił im sobowtór Elvisa Presley'a i drugiej – bardziej wystawnej uroczystości we Francji. Para zaręczyła się w październiku 2017 roku.

Chociaż oboje nie mówią zbyt dużo o swoim życiu prywatnym, to chętnie dzielą się romantycznymi zdjęciami i relacjonują wspólne chwile. Rok po ślubie para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Pociecha pary to dziewczynka, której nadano imię Willa. Co ciekawe, w serialu „Gra o tron”, popularnej produkcji HBO, były dwie postaci, które miały tak na imię. Jedna z nich pojawiła się w sezonie piątym i była w gronie dzikich, a druga w sezonie ósmym, jako służąca w Winterfell.

Sophie Turner urodziła

Spekulacje na temat powiększenia się rodziny Sophie Turner i Joe Jonasa trafiły do mediów lutym. Wówczas fotografowie dopatrzyli się u aktorki zaokrąglonego brzuszka. Następnie celebrytka potwierdziła te plotki w jednym z wywiadów.

Teraz para powitała na świecie swoje drugie dziecko. Narodziny dziewczynki w rozmowie z People potwierdził przedstawiciel pary. – Joe i Sophie z radością ogłaszają przyjście na świat ich córeczki – powiedział. Na razie nie wiadomo jak będzie mieć na imię pociecha gwiazdorskiej pary.

