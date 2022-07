„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Oto wszyscy uczestnicy 17. edycji programu

Michał Milowicz



Aktor znany z ról w takich filmach jak „Chłopaki nie płaczą”, czy „Kiler-ów 2-óch”. W 1991 roku zadebiutował na profesjonalnej scenie Teatru Studio Buffo. Wkrótce mówiono już o nim „polski Elvis Presley” i „następca Johna Travolty”. Uczestniczył w programach rozrywkowych: „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” i „Gwiazdy tańczą na lodzie”. Wystąpił także w teledysku Maty do piosenki „Kiss cam (podryw roku)”, w którym towarzyszyła mu Young Leosia.



Kasia Wilk



Wokalistka, którą widzowie znają z charakterystycznego głosu i charyzmatycznej osobowości. Największą popularność przyniosła jej współpraca z poznańskim raperem Mezo. Single „Ważne” i „Sacrum” doczekały się wielu nagród. Solową działalność Kasia Wilk rozpoczęła w 2008 roku wraz z premierą utworu „Pierwszy raz”. W tym samym roku ukazał się jej album „Unisono”, z utworem „Do kiedy jestem”, który zwyciężył w polskim finale Międzynarodowego Sopot Festival 2009.



Janusz Radek



Aktor i wokalista, mistrz charakterystycznych i wyjątkowych interpretacji, niekwestionowany król liryki. Wydał dziewięć płyt, z czego trzy pokryły się złotem. Na swoim koncie ma współpracę z takimi muzykami i kompozytorami jak: Zbigniew Preisner, Leszek Możdżer, Stanisław Syrewicz, Piotr Zander, Piotr Rubik, Mateusz Pospieszalski, Leszek Biolik czy Robert Kasprzycki.



Katarzyna Ucherska



Aktorka telewizyjna i teatralna, którą widzowie Polsatu znają z seriali „Tatuśkowie” i „Mecenas Porada”. Debiut na antenie stacji zaliczyła już w 2012 roku, co pamiętać mogą fani uważnie oglądający „Przyjaciółki”. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki roli w serialu telewizyjnym „Dziewczyny ze Lwowa”. Na stałe związana jest z Teatrem Ateneum w Warszawie.



Jakub Zdrójkowski



Aktor serialu komediowego „Kowalscy kontra Kowalscy”. Telewizyjną karierę zaczął bardzo wcześnie, występując w wielu produkcjach, jak na przykład „Hotel 52” emitowany na antenie Polsatu w latach 2010-2013. Doskonale odnajduje się też w przestrzeni dubbingowej. W 15. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” trzecie miejsce zajął jego brat bliźniak, Adam Zdrójkowski.



Katarzyna Polewany



Aktorka po Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Występowała między innymi w spektaklach „Mayday 2” czy „Szalone nożyczki”. W dotychczasowej karierze współpracowała z Lesławem Żurkiem, Michałem Koterskim, Dominiką Gwit i... Michałem Milowiczem. Jak podkreśla, śpiewa to jej przeznaczenie. Imię dostała bowiem na cześć Kasi Sobczyk.



Robert Szpręgiel



Solista Polskiej Opery Królewskiej, znakomity baryton, mający na koncie role w najsłynniejszych przedstawieniach operowych oraz partie wokalne w musicalach. Bierze również udział w licznych telewizyjnych projektach kulturalnych i artystycznych. Z koncertami i spektaklami teatralnymi odwiedza takie kraje jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Słowenia, czy Japonia.



Ewa Błachnio



Artystka kabaretowa, która dzięki występom w skeczach ma doświadczenie wokalne i aktorskie, a jesienią 2016 roku występowała w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Widzowie Polsatu znają ją też jako prowadzącą „Kabaret na żywo. Nowy skŁad”. Jak sama twierdzi, w show-biznesie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa!

„Twoja twarz brzmi znajomo" – zasady programu

Format programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oparty jest na hiszpańskim „Your Face Sounds Familiar”. Jego prowadzącymi są Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor, a jurorami Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski i Adam Strycharczuk. Program polega na tym, że ośmioro uczestników ma za zadanie jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) występy artystów polskiego i zagranicznego rynku muzycznego.

17. edycja programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jesienią 2022 roku w Telewizji POLSAT.

