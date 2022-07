Dorota Szelągowska prosi o pomoc. Straciła ważne źródło dochodu

Dorota Szelągowska, córka Katarzyny Grocholi, zjednała sobie widzów za sprawą programu „Dorota Was urządzi” w TVN style, w którym urządzała mieszkania Polaków. Od lat dzieli się na Instagramie swoim życiem, dodając posty przedstawiające zarówno prywatne chwile, jak i metamorfozy domów i mieszkań, dokonywane w programie „Totalne remonty Szelągowskiej”. Projektantka prowadziła też show „Domowe rewolucje”, który również cieszył się dużą popularnością i sympatią widzów.

Szelagowska prosi o pomoc. Chodzi o Instagram

Teraz instagramowe konto prezenterki, które było niezwykle popularne – obserwowało je prawie milion ludzi – zostało zhakowane. Można przypuszczać, że sponsorowane posty stanowiły jedno ze źródeł zarobku gwiazdy, dlatego tak ważne jest dla niej, by odzyskać profil. Szelągowska postanowiła podzielić się informacją ze swoimi fanami i poprosiła o pomoc.

„Dzień dobry, a właściwie okropny. Zhakowali mi konto na Instagramie – ukradli, zabrali. Wszystkie oficjalne drogi zawodzą, Instagram nie odpisuje, filmik z moją identyfikacją twarzy nie chce przejść. Czy wśród szanownych moich obserwatorów jest ktoś, kto wie, co zrobić? Szczęśliwie to konto na Facebooku nie było z nim połączone. Help!” – czytamy we wpisie projektantki wnętrz.

Fani poradzili Szelągowskiej, aby skontaktowała się z innymi influencerkami, które były w podobnej sytuacji – w tym Sylwią Bombą, znaną z TTV czy Karoliną Ziętek.

