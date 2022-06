Ojciec Sary James świętuje sukces córki. Pochwalił się zdjęciem z Ameryki

Sara James zwyciężyła w 4. edycji programu „The Voice of Poland”. Potem wystąpiła na dziecięcej Eurowizji, gdzie wykonała utwór „Somebody”, który zapewnił jej drugie miejsce w show. Teraz 14-latkę oglądać mogliśmy w amerykańskiej edycji programu „Mam talent”, w którym jurorami są m.in. Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara i Simon Cowell.

Odcinek z jej udziałem został wyemitowany w nocy z wtorku 14 na środę 15 czerwca. Artystka wykonała na scenie piosenkę Billie Eilish i Khalida, zatytułowaną „Lovely”. Chociaż Cowell słynie z tego, że jest najbardziej srogim jurorem programu, Sara James została przez niego wyjątkowo wyróżniona. Celebrycie tak spodobał się występ, że postanowił nagrodzić ją "złotym przyciskiem", który automatycznie zapewnił 14-latce awans do półfinału.

Mama Sary James zabiera głos

W odcinku poza Sarą James mogliśmy zobaczyć także jej mamę, która potem zabrała głos na Instagramie. Arleta Dancewicz opublikowała zdjęcia z nagrania programu. Na fotografiach możemy zobaczyć prowadzącego show oraz Simona Cowella, który wcisnął złoty guzik. „Czas na kilka słów ode mnie” – zaczęła kobieta.

Następnie mama Sary James nie ukrywała swojego zaskoczenia i dumy ze swojej pociechy. „Brak mi słów. To było jak sen, marzenie, które się spełniło i spełnia… Cieszę się, że inni dostrzegli w Sarci to, co ja zawsze widziałam” – dodała Arleta Dancewicz.

Ojciec Sary James opublikował zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych

Ojciec Sary James John Egwu-James na Instagramie pochwalił się sukcesem córki. Zdjęcie nastolatki znalazło się na zdjęciach wyświetlanych na Times Square w Nowym Jorku. To reklama nowej akcji Spotify Equal, którego Polka jest ambasadorką najmłodszą w historii. Muzyk nie kryje dumy z córki. Opublikował nie tylko zdjęcie wieżowca z Nowego Jorku, ale także nagranie. „Najlepszy prezent na Dzień Ojca” – podpisał materiały John Egwu-James.

instagramCzytaj też:

Antoni Królikowski w nowym filmie jako hipster, który „niejedną kobietę ma w sercu”