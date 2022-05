Męskie Granie nazywane jest świętem polskiej muzyki. W tym roku nie będzie inaczej, na scenie nie zabraknie najlepszych muzyków. Podczas koncertów wystąpią m.in. Daria Zawiałow, Wojtek Mazolewski, Sannah, WaluśKraksaKryzys, Kortez, Fismoll, Jan-rapowanie, Baranovski, Rosalie, Julia Wieniawa, Kaśka Sochacka, Karaś i Rogucki i wiele innych. Dodatkowo czekają nas wyjątkowe muzyczne niespodzianki: show Dawida Podsiadło, tribute Krzysztofa Krawczyka i występ Natalii Przybysz w całości poświęcony pamięci Kory.

W tym roku festiwal Męskie Granie odbędzie się w ośmiu polskich miastach, ale w zmienionej formule. Projekt odbędzie się w dwudniowej formule. Gwiazdy rozpoczną muzyczną przygodę od koncertu w Poznaniu. W Parku Cytadeli wystąpią 24 i 25 czerwca. Kolejnym przystankiem będą Katowice, 8 i 9 lipca, następnie 15 i 16 lipca orkiestra wystąpi na Służewcu w Warszawie, a tydzień później 22 i 23 lipca we Wrocławiu. 29 i 30 lipca fani będą mogli wybrać się na Męskie Granie w Krakowie, koncert odbędzie się w Muzeum Lotnictwa. Po tygodniu przerwy Męskie Granie 12 i 13 sierpnia wystąpi w Szczecinie na Łasztowni, a tydzień później w Gdańsku. Koncert finałowy zaplanowany jest jak co roku w Żywcu. W tym roku odbędzie się 26 i 27 sierpnia w Amfiteatrze Pod Grojcem.

Męskie Granie 2022. Znamy skład orkiestry i tegoroczny hymn

Na ten dzień czekali wszyscy fani polskiej muzyki. Co roku wydarzeniu towarzyszy stworzona na tę okoliczność piosenka, i co roku skład orkiestry Męskiego Grania prezentuje się inaczej. Do ostatniej chwili informacje są trzymane w tajemnicy, a fani spekulują, kto pojawi się w finale koncertu.

Dzisiaj wreszcie poznaliśmy skład tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania oraz hymn, który będzie można usłyszeć tylko podczas tych ośmiu, wyjątkowych koncertów. „Jest tylko teraz” to utwór stworzony przez Krzysztofa Zalewskiego, Kwiat Jabłoni i Bedoesa. Za produkcję, mix i mastering odpowiada SMOLIK.

