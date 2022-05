Fani przekonani, że Agnieszka Hyży jest w kolejnej ciąży. Co na to gwiazda?

Agnieszka Hyży razem ze swoim mężem Grzegorzem Hyżym pojawiła się na komunii synów muzyka z pierwszego małżeństwa Alexandra i Wiktora. Dziennikarka pochwaliła się na Instagramie zdjęciem stylizacji z tego wyjątkowego dnia. Gwiazda zdecydowała się na beżową dopasowaną sukienkę na jedno ramię, a na to włożyła szeroką, białą marynarkę. Agnieszka Hyży dobrała do tego klasyczne szpilki w odcieniu nude. Jednak najwięcej uwagi internautów skupił brzuch Agnieszki. Materiał w tym rejonie ciała ułożył się dość dwuznaczne i internauci zaczęli podejrzewać, że gwiazda spodziewa się dziecka.

Agnieszka Hyży ma już córkę Martę z poprzedniego związku, ale kolejny została mamą zaledwie kilka miesięcy temu. Wówczas przyszło na świat jej i Grzegorza Hyżego pierwsze wspólne dziecko. Para dała na imię chłopcu Leon. Dziennikarka jednak bardzo długo nie przyznawała się do ciąży i ukrywała swój stan przed fanami, stosując sprytne zabiegi. Dobrą nowiną pochwaliła się dopiero pod koniec ciąży. Nic więc zatem dziwnego, że pod ostatnim zdjęciem internauci szybko zaczęli snuć podejrzenia.

Teraz gwiazda odniosła się do pytań swoich fanów czy jest w kolejnej ciąży. Spekulacje ucięła z typowym dla siebie humorem. Opublikowała to samo zdjęcie na InstaStory, a w miejscu brzucha dołączyła emotikony przedstawiające pizzę, czekoladę i makaron, sugerując, że to nie ciąża jest powodem wyglądu jej brzucha. „Odpowiadając zbiorczo na pytania… Nie, nie jestem w ciąży. Kilka miesięcy temu urodziłam dziecko” – napisała na zdjęciu.

