Polsat SuperHit Festiwal. Wiemy, kto wystąpi na scenie Opery Leśnej!

Na festiwal w specjalnym ogłoszeniu zaprosiła sama Nina Terentiew. – Zapraszam Państwa na najlepszy festiwal nad Bałtykiem, zarówno do Opery Leśnej, jak i przed telewizory – zaapelowała dyrektor programowa Polsatu. – Osobiście czekam bardzo na Muńka Staszczyka i T.Love oraz na Ralpha Kaminskiego, który po raz pierwszy wystąpi na festiwalu w Sopocie. Jego utwór „Autobusy” podbił od razu moje serce, podobnie jak płyta „KORA”, złożona w hołdzie artystce. T.Love będzie obchodzić z nami jubileusz 30-lecia wydania albumu „King, z czego bardzo się cieszę, bo od lat jestem fanką zespołu i przyjaźnię się z Muńkiem. Kolejny jubileusz to Igor Herbut i grupa LemON. Minęło 10 lat od wygrania przez nich talent show „Must Be The Music”, a rzesza wielbicieli Igora Herbuta wciąż rośnie, choć tworzona przez niego muzyka nie należy do najłatwiejszych. W Sopocie pojawi się również najbardziej nieprzewidywalna kobieta show biznesu, „dostojna jubilatka” DODA świętująca 20 lat na scenie. Jedni ją kochają, inni za to samo nie znoszą. Zaśpiewa dla Państwa największe hity w nowych aranżacjach z towarzyszeniem orkiestry i swoich specjalnych gości. Jestem przekonana, że odkryją państwo jej inne oblicze muzyczne - dodała Terentiew.

PIĄTEK

T.LOVE – „KING” – 30 lat albumu

Koncert jubileuszowy LemON – 10 lat zespołu

Wspólnie z widzami Polsatu w specjalnej zbiórce Fundacji Polsat chcemy wesprzeć znajdujące się w dramatycznej sytuacji ukraińskie dzieci. Aby pomóc – wystarczy w trakcie koncertu wysłać sms lub blik. W tej części wieczoru usłyszymy zespół Enej w utworze pt. „Brat za Brata” nagranym oryginalnie ze słynnym ukraińskim zespołem Kozak System, Kamila Bednarka w niezwykłym duecie z Danę Vynnytską, a także Macieja Maleńczuka.

W „Koncercie Platynowym” zaśpiewają artyści, których albumy i single pokryły się platyną i diamentami. Będą to:

Paweł Domagała

Cleo

Kortez

Piotr Cugowski

Komodo

Kwiat Jabłoni

Kaśka Sochacka

SOBOTA

Koncert „Doda czy Dorota? Rabczewska jakiej nie znacie!”

Pierwszy raz na sopockiej scenie będziemy gościć także jedną z największych gwiazd polskiej muzyki alternatywnej Ralpha Kaminskego. Wokalista ma na swoim koncie trzy płyty. Ostatnia pt. „Kora” jest hołdem dla zmarłej 3 lata temu legendarnej Kory Jackowskiej i zawiera zupełnie nowe aranżacje kultowych utworów takich jak: „Krakowski spleen”, „Po prostu bądź”, czy „Wyjątkowo zimny maj”.

Zobaczymy również koncert „Radiowy Przebój Roku”, a w nim wykonawców najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Będą to między innymi:

Dawid Kwiatkowski

Gromee

Beata i Bajm

Grzegorz Hyży

Sylwia Grzeszczak

Daria

Three of Us

Michał Szczygieł

Bryska

NIEDZIELA

W niedzielę Opera Leśna przerodzi się w prawdziwą fabrykę śmiechu. „Sopocki Hit Kabaretowy” to jak zwykle solidna porcja inteligentnego dowcipu. Wystąpią królowie polskiej sceny kabaretowej:

Kabaret Moralnego Niepokoju

Kabaret Skeczów Męczących

Kabaret Ani Mru-Mru

Kabaret Paranienormalni

Kabaret Nowaki

Kabaret 4 Fala

Kabaret K2

Jerzy Kryszak

Kiedy Polsat SuperHit Festiwal?

Polsat SuperHit Festiwal od 20 do 23 maja w Polsacie.



Czytaj też:

„Ród smoka” z pierwszym zwiastunem. Zobaczcie postaci na nowych zdjęciach z serialu