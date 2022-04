A$AP Rocky aresztowany na lotnisku. Wrócił z Rihanną z Barbadosu

Z informacji podanych przez „The New York Times” wynika, że A$AP Rocky został aresztowany zaraz po tym, jak wylądował na lotnisku w Kalifornii, wracając z Barbadosu, podróży, w której był ze swoją partnerką Rihanną, która spodziewa się z nim dziecka. Departament Policji w Los Angeles podał w komunikacie prasowym, że został on oskarżony o napaść z użyciem broni.

Wiadomo, że raper był w gronie podejrzanych w związku ze strzelaniną, do której doszło 6 listopada 2021 roku w rejonie Hollywood i policja z Los Angeles badała przez kilka miesięcy jego zaangażowanie w przestępstwo.

W komunikacie służby podały, ze do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść, gdy „dwóch mężczyzn pokłóciło się ze sobą, sytuacja szybko eskalowała, a podejrzany oddał strzał do ofiary”, po czym on i jego dwóch kolegów uciekło z miejsca zdarzenia. Wiadomo, że postrzelony mężczyzna przeżył atak. Władze podały później, że podejrzanym o użycie broni jest 33-letni raper.

Czytaj też:

