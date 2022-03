Nie żyje Tom Parker, wokalista zespołu The Wanted. Miał 33 lata

O śmierci muzyka poinformowała jego żona Kelsey Parker, z którą miał dwójkę małych dzieci: Aurelię, urodzoną w 2019 roku i Bodhiego, który na świat przyszedł w 2019 roku. Tom Parker miał tylko 33 lata.

„Z ciężkimi sercami potwierdzamy, że Tom zmarł dzisiaj w spokoju, otoczony całą swoją rodziną. Nasze serca są złamane, Tom był centrum naszego świata i nie wyobrażamy sobie życia bez jego zaraźliwego uśmiechu i obecności pełnej energii. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za wylew miłości i wsparcia i zapewniamy, że wszyscy zjednoczyliśmy się, aby światło Toma nadal świeciło dla jego pięknych dzieci” - napisała Kelsey Parker. „Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czas go wspierali i umożliwiali walkę do końca. Jestem z ciebie dumna” - dodała, zwracając się do zmarłego męża.

instagram

Choroba Toma Parkera

Tom Parker ujawnił, że jest chory w 2020 roku. Swoją walkę z chorobą relacjonował w mediach społecznościowych. Poddawał się radio- i chemioterapii. W październiku tego samego roku dowiedział się jednak, że jego nowotwór jest nieoperacyjny i zostało mu około 18 miesięcy życia. Wydawało się, że stan muzyka nieco poprawił się w sierpniu 2021 roku. Pisał wtedy o obiecujących wynikach badań, podkreślając, że jego glejak jest „pod kontrolą”.

Czytaj też:

Bruce Willis jest ciężko chory. Rodzina aktora wydała oświadczenie