Oprah w emocjonalnym nagraniu. Legendarna prezenterka mówi o sytuacji na Ukrainie i Polakach

Winfrey przez lata prowadziła talk-show „The Oprah Winfrey Show”, który zaliczany jest wciąż do najbardziej znanych i liczących się audycji telewizyjnych w USA. Jest pierwszą Afroamerykanką na świecie, ktora wypracowała majątek przekraczający 1 mld dolarów. W 2013 roku Barack Obama odznaczył ją Medalem Wolności. Oprócz dziennikarstwa, Oprah gra również w filmach. Ma na swoim koncie dwie nominacje do Oscara – w 1986 roku za „Kolor purpury” i w 2015 za „Selmę”.

Głos Oprah, głównie w Stanach Zjednoczonych, jest traktowany bardzo poważnie. Miliarderka często wypowiadała się o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, nagłośniła ukrywanie przestępstw seksualnych księży katolickich w USA, napiętnowała działania rządu. W jej programie „The Oprah Winfrey Show” często gwiazdy poruszały najtrudniejsze dla nich tematy. W 1996 roku inna ze znanych amerykańskich prezenterek Ellen DeGeneres, na kanapie u Oprah wyznała, że jest lesbijką.

Oprah mówi o Ukraińcach i Polakach

Teraz Oprah postanowiła wypowiedzieć się w sieci na temat wojny na Ukrainie. Na nagraniu mówi, że podczas gdy otacza ją piękno i komfort, nie może myśleć o strachu i wycieńczeniu, jaki odczuwają Ukraińcy. „Myślę o tych, co uciekają z kraju, śpią w podziemiach i chowają się w piwnicach. Widzę twarze matek i dzieci, ojców mówiących »do zobaczenia« na stacjach, mężczyzn, którzy nigdy nie trzymali broni w swoim życiu, ale teraz walczą o demokrację” – mówi.

W swoim przesłaniu Oprah wspomina także o Polakach, którzy pomagają potrzebującym Ukraińcom. „Słyszeliście jak wiele rodzin z całej Polski, otworzyło swoje domostwa na przyjęcie imigrantów z Ukrainy? Wykazują się empatią do ludzi, których nawet nie znają” – stwierdza. „Potworny atak na Ukraińców zestawiony z otwartością Polaków, którzy wyciągają pomocną dłoń do potrzebujących na granicy, sprawił, że moje serce było bardzo poruszone przez cały tydzień. Nie wiem, co będzie dalej, ale patrzenie na rodziny, które zostały zmuszone uciekać ze swoich domów, mając tylko niezbędne rzeczy przy sobie, pokazuje nam, co tak naprawdę jest teraz ważne” – zaznacza na koniec.

