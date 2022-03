Anna Lewandowska odda mieszkanie po babci dla uchodźców z Ukrainy. „Na pewno by tego chciała”

Babcia znanej trenerki Anny Lewandowskiej odeszła kilka dni temu. Żona najpopularniejszego polskiego piłkarza opublikowała wzruszający wpis oraz czarno-białe zdjęcie pani Jolanty. W poście nie kryła, jak bardzo będzie tęsknić oraz że nie jest jej łatwo. „Moja kochana Babcia Jola…Tak bardzo będę tęsknić. Tak bardzo…” – czytamy. Podziękowała także za setki wiadomości, które dostała, za modlitwę i słowa wsparcia od fanów. „Kilka dni temu odeszła nasza Babcia. To trudny czas dla mojej rodziny. Nie miałam siły, żeby wcześniej o tym pisać, a tym bardziej mówić, ale dostałam od Was setki wiadomości, za które bardzo dziękuję. Dziękuję też za modlitwy” - napisała. Na koniec wpisu Anna Lewandowska wspomniała o sile, którą teraz w sobie ma i dodała obietnicę skierowaną do pani Jolanty: „Każdy, kto poznał moją Babcię ten wie, jak wspaniałą była osobą. Babciu, jeszcze pójdziemy kiedyś razem do opery… tej Anielskiej. Kocham Cię i na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Wiem, że całą siłę, którą mam teraz dostaję od Ciebie”.

instagram

Anna Lewandowska odda mieszkanie po babci uchodźcom

Kilka dni po ogłoszeniu informacji o śmierci swojej babci Anna Lewandowska opublikowała na swoim InstaStories zdjęcie mieszkania pani Jolanty, które postanowiła oddać do dyspozycji uchodźców z Ukrainy. Jak dowiadujemy się z instagramowej relacji – trenerka jest w trakcie przygotowań tego mieszkania dla nowej ukraińskiej rodziny. Czarno białe zdjęcie opisała: „Szykujemy mieszkanie dla rodziny z Ukrainy. Mieszkanie po babci... Na pewno by tego chciała”.

Na zdjęciu znajduje się też flaga w narodowych barwach zaatakowanego przez Rosję kraju.

Czytaj też:

„The Batman” podbija kina. Zarobił już krocie, najlepsze otwarcie tego roku