„The Batman” podbija kina. Zarobił już krocie, najlepsze otwarcie tego roku

Film z Robertem Pattisonem w roli Batamana był najlepszym weekendem otwarcia produkcji Warner Bros. od czasu „Jokera” z Joaquinem Phoenixem w 2019 roku. „The Batman” był też najchętniej oglądanym filmem w czasie pandemii COVID-19 w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Australii. Co więcej, obraz Matta Reevesa jest obecnie numerem jeden na 73 z 74 rynków, w których miał swoją premierę. Film został wyświetlony na ponad 30 tys. ekranów, a sukces jest o tyle bardziej imponujący, że „The Batman” swoją premierę w Chinach będzie miał dopiero 18 marca, a w Japonii 11 marca.

„The Batman”

„Film przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, starającego się zrównoważyć w sobie wściekłość i potrzebę sprawiedliwości, podczas gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzuje Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób przedstawia Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego samozwańczego stróża prawa, który zdaje sobie sprawę z tego, że pochłaniający go gniew nie czyni go wcale lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje” – czytamy w opisie filmu.

„The Batman”. Kto zagra w filmie?

Przypomnijmy, w filmie w Bruce'a Wayne'a wciela się Robert Pattinson, Zoe Kravitz gra Kobietę Kot (Selina Kyle), Jeffrey Wright wciela się w Jamesa Gordona, komisarza policji w Gotham City i dojusznika Batmana, Collin Farrell w Pingwina (Oswald Cobblepot), Paul Dano w Człowieka-Zagadkę, Andy Serkis w Alfreda Pennywortha, lokaja i mentora Wayne'a. W "The Batman" wystąpili także: Barry Keoghan jako Stanley Merkel, oficer policji[11], Jayme Lawson jako Bella Reál, kandydatka na burmistrza Gotham City, Alex Ferns jako komisarz Pete Savage, Gil Perez-Abraham, bliźniaki Charlie Carver i Max Carver oraz Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

