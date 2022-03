Zygmunt Chajzer przyjął rodzinę z Ukrainy. Prezenter pokazał zdjęcie

Od 24 lutego na Ukrainie toczą się walki, które uderzają także w ludność cywilną. Rosja, która zaatakowała militarnie Ukraińców nie wycofuje się, a ich działania są coraz krwawsze. Coraz więcej ludzie ze świata kultury, sztuki czy rozrywki zachęca do pomocy naszym wschodnim sąsiadom, a niektórzy sami mogą służyć jako wzór. Do tej grupy należy Zygmunt Chajzer, który pochwalił się w sieci zdjęciem z ukraińską rodziną.

Chajzer przyjął uchodźców pod swój dach

Jak napisał pod udostępnionym zdjęciem – podróż Ukraińców „trwała ponad dobę, z dziećmi na rękach”. Na zdjęciu widzimy pięć kobiet, od dziewczynki do dorosłej. Dziennikarz nie urywał, że obecnie „jest trochę ciasno, ale nie to jest najważniejsze”. Na końcu wpisu powitał w Polsce naszych wschodnich sąsiadów.

„Moi Goście z Ukrainy. Po trwającej ponad dobę podróży z dziećmi na rękach wreszcie w Warszawie. Bezpiecznie i spokojnie. Trochę ciasno, ale nie to jest najważniejsze. Witajcie w Polsce!” – z takim opisem dziennikarz udostępnił zdjęcie ukraińskiej rodziny.

Zachwyceni internauci

Followersi Chajzera nie kryli podziwu. Pod zdjęcie pojawiła się masa pozytywnych komentarzy, niektórzy nie kryci wzruszenia: „aż łzy same napływają do oczu... jakie to piękne”; „Jaki ojciec taki syn. Dziękuję Wam za to co robicie. Naprawdę jesteście wielcy”; „i tu widać czyny, zarówno u Pana Zygmunta jak i u syna Filipa, wielki szacunek”.

