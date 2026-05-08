Mega hit dostępny dziś dla każdego. „Świetny i jawnie bezczelny”

„Dżentelmeni” po premierze zachwycili po równo widzów i krytyków, a dziś hit brytyjskiego reżysera wraca do telewizji. Dla fanów „Przekrętu” i „Porachunków” to niemal obowiązkowy seans.

„Dżentelmeni” wracają do telewizji. Guy Ritchie w najlepszej formie

Widzowie po premierze nie kryli zachwytu nad stylem filmu i tempem narracji. „Świetny i jawnie bezczelny. Zabawa kinem w najlepszym wydaniu!” – pisali po seansach. Entuzjazmu nie ukrywał nawet Łukasz Muszyński z Filmwebu. „Najlepszy Ritchie od wieków! Dawno nie miałem takiej frajdy podczas oglądania filmu” – oceniał redaktor naczelny serwisu.

„Dżentelmeni” od pierwszych minut dają bowiem widzowi dokładnie to, czego oczekuje po kinie Guya Ritchiego. Jest dynamicznie, bezczelnie i piekielnie stylowo. Reżyser wraca tutaj do klimatu swoich największych hitów, serwując mieszankę czarnego humoru, gangsterskich porachunków i błyskotliwych dialogów.

W centrum historii znajduje się Mickey Pearson grany przez Matthew McConaugheya. Amerykanin zbudował w Londynie ogromne narkotykowe imperium, ale zaczyna rozważać wycofanie się z biznesu. Gdy plotka wychodzi na jaw, brytyjski półświatek natychmiast wyczuwa okazję.

Pojawiają się groźby, szantaże, próby przekupstwa i kolejne niebezpieczne układy. Do gry wchodzi również przebiegły dziennikarz, którego gra Hugh Grant. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a rozpoczynająca się wojna kosztuje wszystkich znacznie więcej, niż planowali.

Kiedy oglądać „Dżentelmenów” w telewizji?

Ogromną siłą filmu jest obsada. Matthew McConaughey stworzył jedną z najbardziej charyzmatycznych kreacji w swojej karierze, a Colin Farrell kradnie każdą scenę, w której się pojawia. W produkcji występują także Hugh Grant, Charlie Hunnam i Henry Golding.

Film będzie można zobaczyć w piątek 8 maja o godz. 21:00 na kanale Polsat Film. To idealna okazja, by nadrobić jeden z najlepiej ocenianych filmów Guya Ritchiego ostatnich lat albo po prostu jeszcze raz zanurzyć się w świecie londyńskich gangsterów, którzy więcej czasu poświęcają na cięte riposty i robienie sobie nawzajem „kuku” niż na cokolwiek innego.

