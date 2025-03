Głośny erotyczny thriller niebawem trafi na Max! „Babygirl” przyciągnął do kin tłumy

Film „Babygirl” wyreżyserowała Halina Reijn, znana wcześniej z „Instynktu” (2019) oraz „Bodies Bodies Bodies” (2022). To erotyczny thriller z kategorią wiekową R, który miał premierę w Boże Narodzenie i zarobił 28,1 mln dolarów w kraju, 63,8 mln dolarów na całym świecie przy koszcie produkcji wynoszącym 20 mln dolarów. Pomimo rozwiązłego charakteru filmu, A24 zarezerwowało film do kin w okresie świątecznym, ponieważ zawsze jest miejsce na film z kategorią wiekową R w kasach kinowych w okresie Bożego Narodzenia.

„Babygirl” miał swoją światową premierę w Wenecji, a następnie przyniósł Nicole Kidman nominacje do nagrody dla najlepszej aktorki na Złotych Globach i Gotham Awards (Outstanding Lead Performance). Kidman została również uznana za najlepszą aktorkę przez National Board of Review i otrzymała Puchar Volpiego w Wenecji dla najlepszej aktorki. Film „Babygirl” był wymieniany bardzo często na listach produkcji, które nie zostały w tym roku dostatecznie docenione podczas nominacji do Oscarów.

O czym jest film „Babygirl”?

Romy (Nicole Kidman) ma wszystko. Stoi na czele prężnie działającej innowacyjnej firmy, mieszka w luksusowym domu u boku kochającego męża (Antonio Banderas) i dwóch nastoletnich córek. Jej poukładane życie gwałtownie się zmienia, gdy poznaje młodego stażystę Samuela (Harris Dickinson). Mimo dzielącej ich różnicy wieku, rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w burzliwy romans. Romy rozpoczyna ekscytującą podróż w głąb siebie, która może kosztować ją utratę pozycji i rodziny. Czy zaryzykuje wszystko i da się ponieść swoim najskrytszym pragnieniom?

Jak podaje „Deadline” film „Babygirl” trafi już niebawem na platformę Max. Produkcja ma zadebiutować w serwisie zaledwie po 121 dniach od premiery kinowej, czyli 25 kwietnia.

