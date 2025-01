Są nominacje do Złotych Malin 2025. To filmowe niewypały ubiegłego roku

W przeciwieństwie do prestiżowych nagród filmowych, takich jak Oscary, Złote Maliny mają charakter prześmiewczy i skupiają się na tym, co w kinematografii uznaje się za najsłabsze osiągnięcia. Nagrody przyznawane są od 1981 roku, a zapoczątkował to publicysta i scenarzysta John J.B. Wilson. Od tamtego czasu wydarzenie zyskało ogromny rozgłos i co roku jest szeroko komentowane w mediach.

Fizyczna nagroda to malina osadzona na rolce filmowej, pomalowana złotym sprayem. Wartość statuetki szacuje się na zaledwie kilka dolarów, co dodatkowo podkreśla humorystyczny charakter wyróżnienia.

W tym roku najwięcej nominacji do antynagród zdobyły filmy, które były mocno wyczekiwane przez widzów i z którymi wiązano ogromne nadzieje. Wśród nich jest „Megalopolis”, czyli kręcony przez lata film Francisa Forda Coppoli, opowiadający o architekcie, który po katastrofie, która zniszczyła Nowy Jork, chce odbudować miasto i przekształcić je w utopię. Produkcja na polskim Filmwebie ma od krytyków ocenę 3,7/10, a od widzów 4,2/10.

Sześć nominacji otrzymał też „Joker: Folie a deux” Todda Phillipsa, który choć jest nieco bardziej przychylnie oceniany przez widzów, był bardzo krytykowany przy okazji premiery, ponieważ widzowie po pierwsze byli zdziwieni, że jest to musical, a po drugie spodziewali się zupełnie czegoś innego po mocnej, pierwszej części tej opowieści, która otrzymywała w 2019 roku całą masę nagród.

Mało kogo zdziwią z kolei na liście filmów z największą ilością nominacji tytuły takie jak „Madam Web” i „Borderlands”, które – krótko mówiąc – nie zachwyciły widzów. Ostatnim filmem, który może liczyć na sześć statuetek jest „Reagan” z Dennisem Quaidem w roli prezydenta Ronalda Reagana.

Złotą Malinę za najgorszą grę aktorską otrzymać mogą wielcy aktorzy, w tym Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Jerry Seinfeld, Zachary Levi, John Voight, Shia LaBeouf czy Cate Blanchett. Na antynagrodę liczyć też mogą reżyserzy tacy jak Francis Ford Coppola, Todd Phillips czy Eli Roth.

Nominacje do Złotych Malin 2025

NAJGORSZY FILM



Borderlands

Joker: Folie à Deux

Madame Web

Megalopolis

Reagan



NAJGORSZY REMAKE, RIP-OFF (zrzynka) LUB SEQUEL



Kruk

Joker: Folie à Deux

Kraven Łowca

Mufasa: Król Lew

Rebel Moon 2: The Scargiver



NAJGORSZY AKTOR



Jack Black / Drogi Mikołaju

Zachary Levi / Harold and the Purple Crayon

Joaquin Phoenix / Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid / Reagan

Jerry Seinfeld / Bez lukru



NAJGORSZA AKTORKA



Cate Blanchett / Borderlands

Lady Gaga / Joker: Folie à Deux

Bryce Dallas Howard / Argylle

Dakota Johnson / Madame Web

Jennifer Lopez / Atlas



NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA



Ariana DeBose / Argylle & Kraven Łowca

Leslie Anne Down (jako Margaret Thatcher) Reagan

Emma Roberts / Madame Web

Amy Schumer / Bez lukru

FKA twigs / Kruk



NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY



Jack Black (głos) Borderlands

Kevin Hart / Borderlands

Shia LaBeouf / Megalopolis

Tahar Rahim / Madame Web

Jon Voight / Megalopolis, Reagan, Shadow Land oraz Strangers



NAJGORSZA EKRANOWA PARA



Każda dwójka szkaradnych postaci (ale zwłaszcza Jack Black) w Borderlands

Każda dwójka nieśmiesznych "aktorów komediowych" / Bez lukru

Cała obsada Megalopolis

Joaquin Phoenix i Lady Gaga / Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid i Penelope Ann Miller / Reagan



NAJGORSZY REŻYSER



S.J. Clarkson / Madame Web

Francis Ford Coppola / Megalopolis

Todd Phillips / Joker: Folie à Deux

Eli Roth / Borderlands

Jerry Seinfeld/ Bez lukru



NAJGORSZY SCENARIUSZ



Joker: Folie à Deux

Kraven

Madame Web

Megalopolis

Reagan

