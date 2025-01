Znamy nominacje do nagród BAFTA 2025. Wyścig o nagrody nabiera kształtu!

Sezon nagród filmowych wkracza na najwyższe obroty, a ogłoszenie nominacji do prestiżowych nagród BAFTA 2025 to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w świecie kina. Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych po raz kolejny wyróżniła filmy, twórców i aktorów, którzy w mijającym roku zrobili największe wrażenie na widzach i krytykach. Wśród nominowanych nie zabrakło zarówno spodziewanych faworytów, jak i kilku niespodzianek, które mogą zamieszać w stawce.

Kto ma szansę na statuetkę, a kto został niespodziewanie pominięty? Przyjrzyjmy się tegorocznym kandydatom i prognozom przed wielką galą!

Nominacje do nagród BAFTA 2025 (lista aktualizowana)

Najlepszy film



„Anora” „Brutalista” „Kompletnie nieznany” „Konklawe” „Emilia Pérez”



Najlepszy film brytyjski



„Bird” „Blitz” „Konklawe„ „Gladiator II” „Hard Truths” „Kneecap. Hip-hopowa rewolucja” „Lee. Na własne oczy” „The Outrun” „Wallace i Gromit”



Najlepszy film nieanglojęzyczny



„All We Imagine as Light” — Payal Kapadia, Thomas Hakim „Emilia Pérez” — Jacques Audiard„I’m Still Here” („Ainda Estou Aqui”) — Walter Salles „Kneecap. Hip-hopowa rewolucja” — Rich Peppiatt, Trevor Birney„Niesienie świętej figi” — Mohammad Rasoulof, Amin Sadraei



Najlepszy film dokumentalny





„Dzienniki Black Box”„Taniec ojców i córek”„Nie chcemy innej ziemi”„Super Man: Historia Christophera Reeve'a”„Will i Harper”



Najlepszy film familijny



„Flow”„Królestwo Kensuke”„Wallace i Gromit: Zemsta pingwina”„Dziki robot”



Najlepszy film animowany





„Flow”„W głowie się nie mieści 2”„Wallace i Gromit: Zemsta pingwina”„Dziki robot”



Najlepsza reżyseria



„Anora” — Sean Baker „Brutalista” — Brady Corbet „Konklawe” — Edward Berger „Duna: Część druga” — Denis Villeneuve „Emilia Pérez” — Jacques Audiard „Substancja” — Coralie Fargeat



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Anora” „Brutalista” „Kneecap”„Prawdziwy ból” „Substancja”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Kompletnie nieznany” „Konklawe” „Emilia Pérez” „Nickel Boys” „Sing Sing”



Najlepszy aktor pierwszoplanowy





Adrien Brody, „Brutalista” Timothée Chalamet, „Kompletnie nieznany” Colman Domingo, „Sing Sing” Ralph Fiennes, „Konklawe” Hugh Grant, „Heretic”Sebastian Stan, „Wybraniec”



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Cynthia Erivo, „Wicked” Karla Sofía Gascón, „Emilia Pérez” Marianne Jean-Baptiste, „Hard Truths” Mikey Madison, „Anora” Demi Moore, „Substancja” Saoirse Ronan, „The Outrun”



Najlepszy aktor drugoplanowy



Clarence Maclin, „Sing Sing”Edward Norton, „Kompletnie nieznany”Guy Pearce, „Brutalista”Jeremy Strong, „Wybraniec”Kieran Culkin, „Prawdziwy ból”Yura Borisov, „Anora”



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Ariana Grande, „Wicked”Felicity Jones, „Brutalista”Isabella Rossellini, „Konklawe”Jamie Lee Curtis, „The Last Showgirl”Selena Gomez, „Emilia Pérez”Zoe Saldaña, „Emilia Pérez”



Najlepsza muzyka



„Brutalista”„Konklawe”„Emilia Pérez”„Nosferatu”„Dziki robot”



Najlepsze zdjęcia





„Brutalista”„Konklawe”„Diuna: Część druga”„Emilia Pérez”„Nosferatu”



Najlepszy montaż





„Anora”„Konklawe”„Diuna: Część druga”„Emilia Pérez”„Kneecap. Hip hopowa rewolucja”



Najlepsza scenografia



„Brutalista”„Konklawe”„Diuna: Część druga”„Nosferatu”„Wicked”



Najlepsze kostiumy



„Blitz”„Kompletnie nieznany”„Konklawe”„Nosferatu”„Wicked”



Najlepsza charakteryzacja i fryzury



„Diuna: Część druga”„Emilia Pérez”„Nosferatu”„Substancja”„Wicked”



Najlepszy dźwięk



„Blitz”„Diuna: Część druga”„Gladiator II”„Substancja”„Wicked”



Najlepsze efekty specjalne



„Better Man: Niesamowity Robbie Williams”„Diuna: Część druga”„Gladiator II”„Królestwo Planety Małp”„Wicked”



Najlepszy debiut brytyjskiego scenarzysty, reżysera lub producenta





„Skarby”„Kneecap. Hip hopowa rewolucja”„Monkey Man”„Santosh”„Sister Midnight”



Najlepsza brytyjska animacja krótkometrażowa



„Adiós”„Mog’s Christmas”„Wander to Wonder”



Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy





„The Flowers Stand Silently, Witnessing”„Marion”„Milk”„Rock, Paper, Scissors”„Stomach Bug”



Wschodząca gwiazda





Mikey Madison, „Anora”Jharrel Jerome, „Niepowstrzymany”Nabhaan Rizwan, „Kaos”Marisa Abela, „Back to Black. Historia Amy Winehouse”David Jonsson, „Obcy: Romulus”



Najlepszy casting



„Anora"„Wybraniec"„Kompletnie nieznany"„Konklawe"„Kneecap. Hip hopowa rewolucja"

