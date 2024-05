„Legalna blondynka” powraca! Reese Witherspoon zdradziła szczegóły

O tym, że kultowa już „Legalna blondynka” doczeka się swojej kontynuacji mówiło się od kilku lat. Niekiedy wspominano, że ma zostać zrealizowany film opowiadający dalszą historię prawniczki Elle Woods, innym razem w mediach pojawiała się informacja, że ma być to serial i to dotyczący innego okresu w życiu uwielbiającej róż głównej bohaterki. Teraz już wszystko jest jasne! Na specjalnej konferencji Prime Video oficjalnie zapowiedziano zbliżający się projekt.

Reese Witherspoon o Elle Woods

Bez wątpienia „Legalna blondynka” jest jedną z najpopularniejszych komedii romantycznych tego tysiąclecia. Historia odrzuconej przez swojego chłopaka Elle Woods, która – by go odzyskać – idzie studiować prawo na Harvardzie, ujęła serca milionów widzów. Film szybko odcisnął piętno w popkulturze, a jego bohaterka (według słów Vernona Sandersa, szefa telewizji Amazon MGM Studios) stała się „jedną z najbardziej cytowanych, kultowych i ukochanych postaci zakorzenionych w historii Hollywood”.

Film doczekał się dwóch części, które odniosły zawrotny sukces na całym świecie. Od tamtej pory wielokrotnie pojawiały się informacje o powrocie Elle Woods w nowej odsłonie, jednak żadne konkretne informacje nie trafiały do mediów. – Nadal mam nadzieję, że „Legalna blondynka 3” powstanie. To zupełnie jak w przypadku „Top Gun”: długo czekali, aby nakręcić kolejną wersję tego filmu i bardzo podobał mi się zawarty w nim element nostalgii. Zdecydowanie dało nam to wiele inspiracji w kwestii tego, co chcielibyśmy zrobić z Elle Woods – wyznała Reese Witherspoon w 2022 roku w rozmowie z „USA TODAY”

Teraz wiadomo już, o czym będzie opowiadał prequel kultowego filmu. Otóż we wtorek 15 maja odbyła się wstępna prezentacja oferty Amazona dla reklamodawców. Podczas tego spotkania Reese Witherspoon wyszła na scenę w różowym kostiumie i w towarzystwie chihuahua Brusiera ogłosiła wspaniałą wiadomość dla wszystkich fanek Elle Woods. Otóż Prime Video przystąpiło do realizacji serialu „Elle”, który ma opowiadać o losach bohaterki w szkole średniej. Widzowie mają dowiedzieć się o doświadczeniach życiowych, które ukształtowały Elle Woods i sprawiły, że stała się kultową młodą kobietą, którą poznaliśmy i pokochaliśmy w pierwszej „Legalnej blondynce”.

„Naprawdę nie mogłabym być bardziej podekscytowana tą serią! Fani dowiedzą się, jak Elle Woods jako nastolatka poruszała się po świecie, dzięki swojej wyjątkowej osobowości i pomysłowości. (...) Co może być lepszego od tego?! Jestem niezwykle wdzięczna niesamowitym zespołom z Prime Video i Hello Sunshine – a także naszej niesamowitej pisarce Laurze Kittrell – za spełnienie mojego marzenia. «Legalna blondynka» powraca!” – poinformowała Reese Witherspoon w oświadczeniu.

Wiadomo, że Prime Video zamówiło prequel „Legalnej blondynki” zatytułowany „Elle” od firmy medialnej Hello Sunshine, która należy do Reese Witherspoon. Aktorka będzie producentem wykonawczym serialu wraz z Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky, Markiem Plattem i Laurą Kittrell, która wcześniej pisała scenariusze do takich tytułów, jak „Insecure” i „High School”.

– Jesteśmy zaszczyceni możliwością przedstawienia historii pochodzenia Elle Woods naszym klientom Prime Video na całym świecie. Wizja Reese i Hello Sunshine na ten serial w połączeniu ze zwycięskim głosem Laury Kittrell sprawiły, że będzie on wyjątkowy – dodał Vernon Sanders, szef Amazon MGM Studios.

Co istotne, nie ogłoszono żadnego castingu do młodej wersji Elle Woods. Wielu internautów sądzi jednak, że wcieli się w nią córka Reese Witherspoon, 24-letnia Ava Elizabeth Phillippe, która jest do swojej mamy niezwykle podobna fizycznie. Czy to okaże się hitem? Okaże się już wkrótce.

Czytaj też:

Od „Legalnej blondynki” po „Wielkie kłamstewka”. Tak zmieniła się Reese WitherspoonCzytaj też:

Będzie „Legalna blondynka 3”. Reese Witherspoon potwierdza na Instagramie