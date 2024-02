Te komedie warto obejrzeć razem w Walentynki. Top 10 filmów romantycznych

W Walentynki wybierając filmy na wieczorny seans, warto skupić się na tych, które poruszają serca i wzmagają uczucia. Wszystko zależy od gustu pary, jednak klasykami, na które stawiamy najczęściej, są komedie romantyczne.

To, że będzie to miły seans gwarantują nam dobre oceny od widzów. Tym kluczem wytypowaliśmy 15 tytułów, które od lat są uwielbiane. Poszukajcie wśród nich filmu, który dziś będzie dla was idealny!

Lista filmów idealnych na Walentynki

15. „Zupełnie jak miłość”



Oliver poznaje Emily podczas lotu samolotem z Los Angeles do Nowego Jorku. Przez następne siedem lat ich drogi wielokrotnie się krzyżują.



14. „Kiedy Harry poznał Sally”



Harry i Sally poznają się w czasach studenckich, ale nie pałają do siebie zbytnią sympatią. Spotkanie po latach daje jednak początek przyjaźni.



13. „Duchy moich byłych”



Lekkoducha Connora podczas ślubu brata odwiedzają duchy jego byłych dziewczyn.



12. „Dziewczyna z sąsiedztwa”



Matthew, szkolny prymus, zakochuje się w swojej sąsiadce, która okazuje się być gwiazdką porno.



11. „Rzymskie wakacje”



Księżniczka Anna spędza incognito dzień w Rzymie. Towarzyszy jej dziennikarz, który zna jej prawdziwe nazwisko.



10. „Jak stracić chłopaka w 10 dni”



Andie pisze artykuł i w ciągu 10 dni ma sprawić, aby nowo poznany facet ją rzucił. Wybór pada na Bena, który założył się z szefem, że jego kolejny związek przetrwa dłużej.



9. „Brzydka prawda”



Chcąc udowodnić swoje szowinistyczne teorie, Mike namawia Abby, aby z nowym chłopakiem postępowała według jego porad.



8. „Masz wiadomość”



Kathleen dziedziczy po matce małą księgarnię. Niestety w pobliżu otwiera swój oddział największa nowojorska sieć wydawnicza.



7. „50 pierwszych randek”



Kobieciarz imieniem Henry zakochuje się w pięknej dziewczynie. Przed rokiem uległa ona wypadkowi, a doznany uraz głowy sprawił, że od tego czasu jej pamięć nie rejestruje nowych zdarzeń.



6. „Notting Hill”



Życie rozwiedzionego właściciela księgarni zmienia się, gdy do jego sklepu wchodzi sławna aktorka filmowa.



5. „Pretty Woman”



Biznesmen Edward płaci Vivian za tydzień spędzony w jej towarzystwie.



4. „Narzeczony mimo woli”



Margaret grozi deportacja, więc musi szybko wziąć z kimś ślub. Postanawia zaszantażować swojego asystenta.



3. „O północy w Paryżu”



Inez i Gil przyjeżdżają do Paryża, by zaplanować ślub. Czas spędzają jednak osobno – Inez widuje się z byłym chłopakiem, a Gil odbywa podróże do lat 20.



2. „Dziennik Bridget Jones”



Ekranizacji powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie.



1. „Amelia”



Żyjąca sama w wielkim Paryżu Amelia postanawia, że będzie uszczęśliwiać ludzi.

Walentynki, święto zakochanych

Walentynki, obchodzone co roku 14 lutego, to dzień, który od setek lat jest symbolem miłości i oddania. Jego historia sięga aż do starożytnego Rzymu, gdzie obchodzono święto ku czci Walentego, patrona zakochanych. Jedną z legend opowiada, że w czasach panowania cesarza Klaudiusza II, święty Walenty pomagał młodym zakochanym wchodzić w związki małżeńskie, mimo zakazu władzy. Został jednak pojmany i stracony za swoje działania.

Obecnie Walentynki to czas obdarowywania ukochanych prezentami, wysyłania kartek, kwiatów i słodyczy. Kolor czerwony, symbolizujący miłość i pasję, dominuje w dekoracjach i prezentach. Chociaż obchody związane są przede wszystkim z celebrowaniem miłości do swojej drugiej połówki, coraz częściej święto to obchodzone jest również przez przyjaciół, rodzeństwo czy rodziców. Walentynki stają się bowiem często okazją do refleksji nad znaczeniem miłości w naszym życiu oraz do wyrażenia wdzięczności i sympatii dla bliskich. Niektórzy z kolei wykorzystują ten dzień jako pretekst do wyrażenia uczuć, które przez resztę roku pozostają skrywane.

Jednakże, nie dla wszystkich Walentynki są okazją do radości. Dla niektórych osób, szczególnie tych samotnych, dzień ten może być bolesnym przypomnieniem o braku partnera życiowego. Dlatego coraz częściej organizowane są wydarzenia dedykowane singlom, które pozwalają spędzić ten dzień w przyjemnym towarzystwie.

