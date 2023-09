W tytułową rolę legendarnej dyrygentki Lydii Tár wciela się Cate Blanchett. TÁR analizuje zmieniającą się naturę władzy, jej siłę oraz wpływ na współczesny świat. Lydia Tár, przez wielu uznawana na najlepszą żyjącą kompozytorkę i dyrygentkę, jest pierwszą kobietą piastującą stanowisko głównego dyrygenta znanej niemieckiej orkiestry.

„TÁR” z dwukrotnie nagrodzoną Oscarem Cate Blanchett trafi SkyShowtime

„TÁR” będzie dostępny w internecie

Film w reżyserii trzykrotnie nominowanego do Oscara, Todda Fielda, z udziałem dwukrotnie wyróżnionej tą nagrodą Cate Blanchett w roli głównej, pokazuje sylwetkę Tár u szczytu jej kariery. Artystka właśnie szykuje się do premiery swojej książki oraz wyczekiwanego występu na żywo, podczas którego dyrygowana przez nią orkiestra odegra V symfonię Mahlera. W kolejnych tygodniach jej życie zaczyna się jednak rozsypywać tak, jak możliwe jest to tylko w dzisiejszych czasach. Historia ta staje się tłem do surowej i bezkompromisowej analizy potęgi władzy oraz jej wpływu na współczesne społeczeństwo. W rolach drugoplanowych występują Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer, Julian Glover, Mark Strong, Allan Corduner i Sylvia Flote.

Muzykę do filmu „TÁR” skomponowała nagrodzona Grammy Hildur Guðnadóttir, która jako pierwsza kompozytorka zdobyła Oscara, Złoty Glob i nagrodę BAFTA za najlepszą oryginalną ścieżkę dźwiękową. „TÁR” był nominowany aż w sześciu kategoriach do tegorocznych Oscarów. Produkcja na swoim koncie ma też Złotego Globa

Opowieść o kompozytorce i dyrygentce na SkyShowtime pojawi się już 25 września 2023 roku.

