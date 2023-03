Znamy nominacje do Węży 2023. Kto ma najwięcej szans na antynagrodę?

Nagrody Węże są wręczane osobom, które przysłużyły się polskiej kinematografii wybitnie nietrafionymi kreacjami czy produkcjami. Nagrody przyznawane są w 11 kategoriach. Najważniejszą z nich jest Wielki Wąż.

Węże 2023. „Niewidzialna wojna” z 13 nominacjami

W tym roku najwięcej nominacji otrzymała produkcja Patryka Vegi. „Niewidzialna wojna” ma szansę na antynagrodę w aż 13 kategoriach. Tuż za biografią Vegi znalazł się film na faktach „Gierek” Michała Węgrzyna. Został nominowany w 12 kategoriach. Ostatnie miejsce na podium trafiło do dwóch części trylogii „365 dni” – „365 dni: Ten dzień” i „Kolejne 365 dni” Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa. Produkcja została nominowana w 9 kategoriach.

Węże 2023. Rafał Zawierucha z własną kategorią

Wygląda na to, że polska kinematografia w tym roku doczekała się naprawdę wielu złych tytułów. Członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego zdecydowali się na rozszerzenie głównej kategorii, czyli nominacji do Wielkiego Węża z pięciu do dziesięciu tytułów. Pojawiła się jeszcze jedna zmiana. Rafał Zawierucha otrzymał własną kategorię: Najgorsza rola Rafała Zawieruchy. W tym sezonie aktor zdecydowanie miał się czym pochwalić. Zagrał w filmach: „Plan lekcji”, „Miłość na pierwszą stronę”, „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”, „Gierek” i „Niewidzialna wojna”.

Na uwagę zasługuje także kategoria Najgorszej roli żeńskiej. Tutaj zdecydowanie wiedzie prym Małgorzata Kożuchowska. Aktorka dostała aż trzy nominacje za rolę w „Gierku”, „Zołzie” i „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku aż pięć węży zdobył Mariusz Pujszo i jego film „Ściema po polsku”. Trzy antynagrody powędrowały do produkcji „Wyszyński: Zemsta czy przebaczenie” z Ksawerym Szlenkierem w roli tytułowej.

Poniżej pełna lista nominowanych do Węży 2023.

WIELKI WĄŻ:



„365 dni: Ten dzień”/„Kolejne 365 dni” (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski) za filmową traumę, w której drugi i trzeci raz okazują się być jeszcze gorsze niż pierwszy.Reklama„"Gdzie diabeł nie może tam baby pośle"” (reż. Heathcliff Janusz Iwanowski; prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski) za przaśno-infantylne podejście do historii najnowszej, w której fryzury bohaterek są bardziej wyraziste niż fabuła.„Gierek” (reż. Michał Węgrzyn; prod. Jolanta Owczarczyk, Heathcliff Janusz Iwanowski) za filmowopodobny wyrób propagandowy i samozachwyt jego autorów.„Jak pokochałam gangstera” (reż. Maciej Kawulski, prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) za pozbawiony akcji i napięcia gangsterski dramat, którego bohater próbuje zagadać nas na śmierć.„Koniec świata czyli Kogel Mogel 4” (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łebkowska) za próbę wyciśnięcia ostatnich kropel nostalgii do filmów, które polubiliśmy przed dekadami.„Miłość, seks & pandemia” (reż. i prod. Patryk Vega) za banalną fabułę i udawanie, że chodzi tu o coś więcej niż wpływy ze sprzedaży biletów.„Niewidzialna wojna” (reż. i prod. Patryk Vega) za brak umiejętności w opowiadaniu nawet o samym sobie.



Najgorsza reżyseria:



Barbara Białowąs, Tomasz Mandes - „365 dni: Ten dzień” /„Kolejne 365 dni” Heathcliff Janusz Iwanowski - „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”Daniel Markowicz - „Plan lekcji”Patryk Vega - „Miłość, seks & pandemia”Michał Węgrzyn - „Gierek”



Najgorszy scenariusz:



Duch Święty - „Powołany”Michał Kalicki, Krzysztof Krzyszowiecki - „Gierek”Blanka Lipińska, Tomasz Mandes, Mojca Tirs -„365 dni: Ten dzień” / „Kolejne 365 dni”Olaf Olszewski, Patryk Vega - „Miłość, seks & pandemia”Patryk Vega - „Niewidzialna wojna”



Najgorszy sequel, prequel bądź znowu ta sama historia:



„365 dni: Ten dzień” (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)„8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” (reż. Sylwester Jakimov; prod. Tadeusz Lampka)„Kolejne 365 dni” (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski) „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4” (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łebkowska)„Mój dług” (reż. Denis Delic, Bogusław Job; prod. Bogusław Job)



Najgorsza rola męska:



Sebastian Dela - „Miłość seks & pandemia”

Michał Koterski - „Gierek”

Michał Koterski - „Krime story. Love story”

Antoni Pawlicki - „Gierek”

Rafał Zawierucha - „Niewidzialna wojna”



Najgorsza rola żeńska:



Małgorzata Kożuchowska -„Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”Małgorzata Kożuchowska - „Gierek” Małgorzata Kożuchowska - "Zołza"Anna Mucha - „Niewidzialna wojna”Anna Maria Sieklucka - „365 dni: Ten dzień" / "Kolejne 365 dni”



Najgorszy duet na ekranie:



„365 dni: Ten dzień” i „Kolejne 365 dni”Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska - „Gierek” Anna Mucha i Rafał Zawierucha - „Niewidzialna wojna”Antoni Pawlicki i Sebastian Stankiewicz - „Gierek” Patryk Vega i Bóg - „Niewidzialna wojna”



Występ poniżej talentu:





Piotr Cyrwus - „Kryptonim Polska”Krystyna Janda - „Jak pokochałam gangstera”Andrzej Seweryn - „Każdy wie lepiej”Cezary Żak - „Gierek”Cezary Żak - „Krime Story, Love Story”Artur Żmijewski - „Zołza”



Najgorsza rola Rafała Zawieruchy:



Stefan Idziołek - „Plan lekcji”Łukasz "Krupnik" Krupiński - „Miłość na pierwszą stronę”Karol Lis - „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”premier Filip Rawicki - „Gierek”Patryk Vega - „Niewidzialna wojna”



Żenująca scena:



Finałowe rozstrzygnięcie w ruinach pałacu, pojedynek braci - „365 dni: Ten dzień”Gra w golfa - „365 dni: Ten dzień”Jaruzelski ciągnący za włosy sekretarkę Gierka - „Gierek”Przesłuchanie do filmówki - „Niewidzialna wojna”Vega który dla Jezusa odmawia seksu oralnego - „Niewidzialna wojna”



Efekt specjalnej troski:





Czołówka - „Nie cudzołóż i nie kradnij”Przemiana Vegi w grubego i z powrotem - „Niewidzialna wojna”Wykorzystanie fragmentów filmów Kubricka, Lucasa, Wachowskich na prawach cytatu „Niewidzialna wojna”Wypadek samochodowy - „Niewidzialna wojna”Zombie - „Apokawixa”



Najgorszy teledysk okołofilmowy:





Ania - Andrzej Piaseczny - „Ania” Gdybyśmy - Natalia Lesz - „Gierek”Jestem tylko dziewczyną - Maria Sadowska - „Miłość na pierwszą stronę”Puta Madre - Kacper HTA - „Krime Story, Love Story”Wartości - Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic - „Miłość, seks i pandemia”



Najgorszy plakat:





„Apokawixa” (prod. Anna Wiśniewska-Gill, Krzysztof Terej; dystr. Next Film) „Gdzie diabeł nie może tam baby pośle” (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. M2 Films)„Krime Story. Love Story” (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. Mówi Serwis)„Miłość, seks & pandemia” (prod. Patryk Vega; dystr. Kino Świat)„Za duży na bajki” (prod. Mikołaj Pokromski; dystr. Next Film)



Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:





„Good Life” - „Greckie wakacje” (dystr. Best Film)„Lyle, Lyle Crocodile” - „Wielki zielony krokodyl domowy” (dystr. UIP)„Mainstream” - „Król internetu” (dystr. Kino Świat)„Paws of Fury: The Legend of Hank” - „Jak zostałem samurajem” (dystr. Monolith Films)„Viens, je t'emmène” (francuski), „Nobody's Hero” (międzynarodowy) - „Biegacz, dziwka, Arab, mąż” (dystr. Aurora Films)Czytaj też:

