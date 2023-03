„Bezmiar” z Penelope Cruz już w kwietniu trafi do kin. Zobaczcie zwiastun

Emanuele Crialese debiutował filmem „Bliskość szczęścia razy cztery”, który był pokazywany na Festiwalu Filmowym Sundance. W 2002 roku jego drugi film „Respiro” otrzymał w Cannes nagrodę Semaine de la Critique oraz był nominowany do Cesara i Europejskiej Nagrody Filmowej: był to jeden z najlepiej sprzedających się włoskich filmów dekady, który odniósł ogromny międzynarodowy sukces.

W 2006 roku wyreżyserował film „Złote wrota”, który otrzymał Srebrnego Lwa za odkrycie roku podczas 63. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Film zdobył wiele międzynarodowych nagród i był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej, a w Stanach Zjednoczonych jego ambasadorem był Martin Scorsese. W 2011 roku Crialese powrócił do Wenecji z filmem „Terraferma”, gdzie zdobył Specjalną Nagrodę Jury oraz nagrodę Pasinetti. „Bezmiar” to jego piąty film. Był pokazywany na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

„Bezmiar”. O czym jest film?

Rzym, lata 70. Rodzina Borghetti właśnie wprowadziła się do nowego mieszkania z widokiem na zachwycającą panoramę. Pozornie sielankowe życie Clary i jej męża podszyte jest powszednimi smutkami, poczuciem wyobcowania i samotności. Nie brakuje im pieniędzy, ale nie są już zakochani w sobie i nie potrafią się rozstać. Pełna młodzieńczej energii i figlarności Clara nie pasuje do świata sztywnych dorosłych, nudzi się w ich towarzystwie, zwykłe śniadanie zamienia w muzyczne show, a w czasie rodzinnych uroczystości woli spędzać czas z dzieciakami pod stołem.

Najstarsza córka Adriana dostrzega opresyjność ojca, jego liczne zdrady oraz samotność, która ogarnia jej matkę. Dzieciom brakuje uwagi ojca, Clarze miłości i zrozumienia męża. Napięcie w relacjach rodziny sięga zenitu i prowadzi do krytycznego momentu, gdy Adriana, korzystając z tego, że nikt w sąsiedztwie jej nie zna, zaczyna udawać przed innymi dziećmi, że jest chłopcem.

„Bezmiar” pojawi się w polskich kinach już 14 kwietnia.



Czytaj też:

Nowości na Netfliksie w tym tygodniu. Obejrzymy m.in. dokument o PornhubieCzytaj też:

„Warsaw Shore” powraca z nowymi twarzami. Kim są debiutanci 18. sezonu?