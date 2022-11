„Avatar 2: Istota wody” z finałowym zwiastunem! Co zapowiadają twórcy?

„Avatar” Jamesa Camerona w 2009 roku stał się najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, a także pierwszym, który osiągnął dwa miliardy dolarów i pozostawał nim przez ponad dekadę, zanim wyprzedzony został przez „Avengers: Koniec gry” w 2019 roku. Produkcja nominowana była w dziewięciu kategoriach do Oscara, w tym dla najlepszego filmu i reżysera. Finalnie otrzymała trzy statuetki: za najlepszą scenografię, zdjęcia i efekty specjalne.

James Cameron postanowił wykorzystać zainteresowanie fanów i wrócić nie z jedną częścią, ale z czterema sequelami produkcji, ale wszystkie z nich mają też być osobny i pełnymi historiami. Fabuła pierwszej z nich, która w kinach na świecie ma pojawić się 16 grudnia 2022 roku, osadzona jest głównie pod wodą. Wymagało to lat badań technologicznych i długich miesięcy szkolenia aktorów, by wstrzymywali oddech na tak długo, że zaimponuje to nawet Navy SEAL.

„Avatar 2: Istota wody” z nowym zwiastunem

W filmie „Avatar: Istota wody” Sam Worhington powraca jako Jake Sully, ludzki żołnierz, którzy stał się Na'vi oraz Zoe Saldana jako Neytiri. Pojawia się też wiele nowych twarzy – Edie Falco, Michelle Yeoh, Kate Winslet czy inni aktorzy, którzy wcielają się w młode pokolenie Na'vi.

Teraz twórcy pochwalili się finałowym zwiastunem, który do sieci trafił dzisiaj w nocy. Dzięki wideo wreszcie dowiedzieliśmy się trochę więcej o fabule. Wiadomo, że Jake założy rodzinę, ale nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Po kilku latach wrócą ludzie, którzy tym razem będą walczyć w ciałach Na'vi. Protagoniści będą zmuszeni do ucieczki nad oceaniczne wybrzeże. W nowym będą musieli nauczyć się innych zwyczajów, ale też udowodnić swoją wartość tamtejszym mieszkańcom.