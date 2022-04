„Avatar 2: Istota wody” – jest opis fabuły. Wiemy też, co pokazano w zwiastunie!

Po 13 latach wracamy do Pandory. Podczas CinemaConu Disney pokazał pierwszy zwiastun nowego filmu „Avatar 2: Istota wody” (ang. „Avatar. The Way of Water”) Jamesa Camerona – kontynuacji epopei, która była przez wiele lat najbardziej dochodowym filmem n a świecie, nim została pobita w rankingu przez „Avengers: Koniec gry”.

W filmie „Avatar: Istota wody” Sam Worhington powraca jako Jake Sully, ludzki żołnierz, którzy stał się Na'vi oraz Zoe Saldana jako Neytiri. Pojawia się też wiele nowych twarzy – Edie Falco, Michelle Yeoh, Kate Winslet czy inni aktorzy, którzy wcielają się w młode pokolenie Na'vi. Cameron o nowym „Avatarze” James Cameron w środę 27 kwietnia wyszedł na scenę CinemaConu w Las Vegas, aby ujawnić oryginalny tytuł kontynuacji „Avatara” i przy okazji pokazany został pierwszy zwiastun produkcji. – Wraz z pierwszym „Avatarem” postanowiliśmy przesunąć granice dużego ekranu. Dzięki nowym filmom z serii przesuwamy te granice jeszcze dalej, dzięki 3D, z dużym zakresem dynamiki, dużą liczbą klatek na sekundę, wyższą rozdzielczością i znacznie większą realnością w naszych efektach wizualnych – przekazał reżyser. – To była niesamowita przygoda, by ponownie odkrywać Pandorę z naszymi przyjaciółmi: Zoe Saldaną, Samem Worthington, Sigourney Weaver i Stephenem Langiem, nie wspominając o naszych nowych członkach obsady, Kate Winslet, Cliffie Curtisie i tej niesamowitej grupie niezwykle utalentowanych nastolatków – dodał. twitter „Avatar”. Nadchodzi „epicka saga” filmowa Materiał filmowy pokazany podczas CinemaConu składał się ze wspaniałych, kolorowych widoków na ocean, podwodnych przebłysków, szybujących ujęć w powietrzu i wielu Na'vi. Ale skupiono się głównie na rodzinie Jake'a i Neytiri. „Wiem jedno: gdziekolwiek się znajdujemy, ta rodzina jest naszą fortecą” – mówi w zapowiedzi Jake. Producent filmu Jon Landau przekazał, że każdy z czterech planowanych sequeli „Avatara” będzie skupiał się na rodzinie Jake'a i Neytiri. Chociaż każdy z nich będzie samodzielnym filmem, wszystkie będą tworzyły „epicką sagę”. Opis filmu „Avatar: Istota wody” Disney udostępnił już pierwszy opis „Avatar 2: Istota wody”. „Historia rozgrywa się ponad dekadę po wydarzeniach z pierwszego filmu. Jest to opowieść o rodzinie Sully (Jake, Neytiri i ich dzieci); o problemach, które ich trapią, o rzeczach, które robią, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, o bitwach, które toczą, by przetrwać, i tragediach, które muszą przeżyć” – czytamy. „Avatar 2” – kiedy premiera? Sequel filmu „Avatar” pojawić się ma w kinach na całym świecie 16 grudnia 2022 roku. Czytaj też:

„Avatar 2” – grafiki koncepcyjne z kontynuacji hitu Jamesa Camerona Galeria: