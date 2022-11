Cezary Pazura potwierdza. Powstaje 3. część kultowego „Kilera”

Film „Kiler” w reżyserii Juliusza Machulskiego z 1997 roku jest uważany za jedną z najbardziej kultowych polskich komedii – w kinach obejrzało go około 2 mln widzów. Głównym bohaterem jest Jerzy Kiler, taksówkarz, w którego wciela się Cezary Pazura. Kiler zostaje wrobiony w morderstwo i za wszelką cenę próbuje udowodnić swoją niewinność. Podobnym sukcesem cieszył się też sequel produkcji, tj. „Kiler-ów 2-óch”, wyprodukowany w 1998 roku. Od lat mówiło się o trzeciej części filmu, jednak dopiero teraz Cezary Pazura potwierdził, że to może się udać.

Trwają już prace nad scenariuszem do 3. części „Kilera”

W rozmowie z Wirtualną Polską aktor zdradził, że trwają już prace nad scenariuszem do 3. części „Kilera”. – Ja bym chciał, ale potrzebny jest dobry pomysł, dobry scenariusz. Rozmawiałem z Juliuszem Machulskim, który jest bardzo za tym, żeby to powstało, ale on nie chce tego robić. Może podjąć się roli opiekuna merytorycznego, mentora, ale chce, żeby ktoś inny spojrzał na to świeżym okiem – wyjaśnił aktor. – To musi być inny film, równie dobry, ale nie taki sam. Ja już wiem, o czym będzie – wyjawił. – Jest kilka podmiotów, które chciałyby zrealizować trzeciego „Kilera” i nie wiem, jaką oni mają wizję. Ale my mamy już od dawna pomysł, który rozpisujemy dość skrupulatnie – dodał.

Pazura wyznał, że inspiracją do stworzenia 3. części filmu „Kiler”, był nowy „Top Gun”. – Nie wierzyłem, że to się może udać, chociaż już w Cannes było świetne przyjęcie i oklaski na stojąco (...) To nowoczesny film, inny od tamtego i właśnie tak trzeba zrealizować trzeciego „Kilera” – stwierdził.

